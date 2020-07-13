В порту Николаева из трубопровода в лиман пролилось подсолнечное масло

Государственная экологическая инспекция отобрала пробы загрязненной воды в районе 4 причала Николаевского морского торгового порта.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

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"Вчера в Николаевском морском торговом порту произошло повреждение трубопровода на терминале для перегрузки наливных грузов, принадлежащий ООО "Эвери", — отметил он, добавив, что в результате аварии произошел разлив подсолнечного масла в районе 4 причала, повлекшее загрязнение акватории Днепровско-Бугского лимана.

По словам главы Госэкоинспекции, служба отобрала пробы воды для исследования характера загрязнения и расчета нанесенного ущерба. О результатах исследований чиновник сообщит в ближайшее время дополнительно.

Напомним, что в своей авторской колонке на Delo.ua Мальованый отмечал, что сегодня 30% земной суши покрыто лесами, но их площадь постоянно уменьшается. Обезлесение, которое началось на заре индустриальной эры, продолжается. Только в 2015-2020 годах его темпы составляли 10 млн гектаров в год. Леса гибнут от пожаров, хронических заболеваний и изменения климата, но наибольший вред наносит деятельность человека. Печальную пальму первенства в нелегальных вырубках держат Камбоджа, Перу, Демократическая республика Конго.

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По его словам, ведущие государства мира осознали пагубность политики хищного истребления лесов. В 2003 году Евросоюз принял План действий по совершенствованию практики правоприменения и управления в лесном секторе (ФЛЕГ). Он, в частности, предусматривает запрет импорта и экспорта древесины, добытой в результате незаконных рубок.

Во исполнение плана, ЕС утвердил Регламент по предупреждению проникновения на рынок нелегального дерева, основой которого является так называемая система должной добросовестности. Операторы, которые закупают древесину за пределами Европейского Союза, требуют от поставщиков надежного подтверждения ее легальности. За нарушение этих принципов предусмотрены жесткие санкции вплоть до уголовной ответственности.