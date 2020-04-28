В Украине хотят создать экологическую полицию

Депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой зарегистрировал на сайте Президента Украины петицию с требованием создать экологическую полицию.

Как говорится в тексте документа, целью представления данной петиции являются предложения по совершенствованию деятельности правоохранительных органов Украины по охране окружающей природной среды, а именно — предложено законодательно закрепить создание подразделений экологической полиции и их природоохранные полномочия.

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"Масштабные экологические бедствия, от которых все чаще страдает Украина, доказали неэффективность системы экологического контроля. Даже новые законы, предусматривающие суровое наказание для нарушителей, не гарантируют неотвратимость этого самого наказания, потому что на самом деле не выполняются. Одна из причин — отсутствие эффективного контролирующего органа, который отвечал бы за превенцию правонарушений, розыск правонарушителей и осуществление уголовно-процессуальных действий. Это порождает тотальную безнаказанность, последствия которой губительны для экологии", — говорится в петиции.

Автор напоминает, что государственный контроль в области охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.

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Кроме того, функциями контроля в сфере охраны окружающей среды наделены и другие специально уполномоченные государственные органы Украины и общественные инспекторы.

Несмотря на то, что ряд государственных органов наделен полномочиями контроля, практика показывает, что этого недостаточно. Стране нужен контрольный механизм, который сможет не только фиксировать правонарушения, но и вовремя их предотвращать, объединяя в работе единого органа функции осуществления оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, контрольной, исполнительной, охранной функций. Именно такие функции может выполнять экологическая полиция, имея конкретные задачи по соблюдению соответствующими субъектами своих обязанностей в области охраны природы и использования ее богатствами — отмечает автор петиции.

В качестве эффективной модели Яловой предлагает перенять опыт тех стран, где успешно работает экологическая полиция.

В частности, Бразилии, где она находится в структуре МВД, Израиль, где экополиция подчинена Министерству экологии, Италии, где эта служба контролируется сразу несколькими министерствами и США, где экополицейские работают как на уровне штатов, так и на уровне городов, в частности, в Нью -Йорке.

В этих и во многих других странах экологическая полиция — это милитаризованные подразделения, осуществляющие мониторинг, фиксируют правонарушения, находят нарушителей, накладывают штрафы или осуществляют задержание. При этом они обеспечены всеми техническими средствами для патрулирования и слежения, а также достаточным количеством личного состава.

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Депутат Киевсовета предлагает внести изменения в действующее законодательство и четко определить внутреннюю структуру, функции и полномочия экологической полиции, предоставив ей возможность противодействовать правонарушениям в сфере экологии.

Создание специальной экологической полиции увеличит количество выявленных экологических правонарушений и преступлений, повысит качество доказательной базы как по делам об административных экологических правонарушениях, так и по уголовным производствам. Государство сможет эффективно предупреждать противоправные действия в экологической сфере, принимать меры по устранению ущерба природе, а также привлекать правонарушителей к установленной законом ответственности с целью обеспечения экологического правопорядка в Украине — сказано в петиции.

Чтобы петицию рассмотрел Президент и принял соответствующее решение, она должна собрать 25 тысяч подписей за 91 день. На данный момент документ подписали пока 70 человек.

Стоит отметить, что этот вопрос поднимался еще пять лет назад: в марте 2015 года в Министерстве экологии и природных ресурсов планировали разработать проект реформирования Государственной экологической инспекции и превращения ее в экологическую полицию.