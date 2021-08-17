Полиция раскрыла схему продажи новорожденных за границу: платили по $70 тысяч

Сотрудники департамента миграционной полиции Нацполиции совместно со следователями Печерского управления полиции Киева разоблачили организованную преступную группу, продававшую детей за границу под видом суррогатного материнства.

Как говорится в сообщении полиции, в состав группы входило пять человек, в том числе организатор, соорганизатор, два гражданина одной из стран Восточной Азии, а также врач-уролог. Они создали общество с ограниченной ответственностью, оказывавшее посреднические услуги в рамках программы суррогатного материнства.

Рекламу своих услуг фигуранты размещали на интернет-платформах разных стран. Они подыскивали женщин в уязвимом положении, и те за сумму от 300 до 1000 долларов соглашались на фиктивные браки с иностранцами.

Врач, входивший в состав ОПГ, оформлял фальшивые справки о противопоказаниях для планирования и вынашивания беременности "женами". Это становилось основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий, и таким фиктивным парам подыскивали суррогатных матерей. За вынашивание ребенка женщинам платили от 6 до 8 тысяч долларов.

После рождения младенца мать оформляла доверенность на право вывоза отцом-иностранцем ребенка за границу. За услуги злоумышленников иностранцы платили около 70 тысяч долларов.

На данный момент полицейские установили 16 фактов продажи детей. В ходе обысков правоохранители изъяли черновые записи, в которых указана информация о еще 160 заказах от иностранцев. Отмечается, что оперативники департамента миграционной полиции подробно проверяют каждый из фактов.

Фигурантам сообщено о подозрении по части 3 статьи 149 (торговля людьми) и части 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В свою очередь, как сообщил на своей странице в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко, организатором такого бизнеса был руководитель клиники.

Он также сообщил, что в процессе документирования незаконной деятельности правоохранителям удалось изъять трех новорожденных и передать их социальным службам, однако остальные 13 детей (из подтвержденных случаев) были все же вывезены из Украины.

"К сожалению, убежден, что это не последняя такая группа, потому что украинское законодательство слишком лояльно в этом вопросе. Между суррогатным материнством и торговлей детьми очень тонкая грань. Мы ее видим и показываем всем. Однако нам очень нужна помощь законодателей. Без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса нам не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу", — заявил Клименко.

Напомним, что ранее о раскрытии полностью аналогичной схемы заявили в конце июля в Службе безопасности Украины. Однако фигурантам того дела, кроме служебного подлога, вменили не торговлю людьми, а лишь ненадлежащее выполнение обязанностей медработником.

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