СБУ раскрыла схему "изготовления младенцев под ключ" для иностранных заказчиков (ФОТО)

Служба безопасности Украины и полиция разоблачили в Харьковской области межрегиональную группу во главе со столичными репродуктологами, наладившую схему "изготовления" младенцев для иностранцев под видом программы суррогатного материнства. Как говорится в сообщении спецслужбы, ребенок с полным пакетом документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.

По данным СБУ, в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Отмечается, что организаторы схемы помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены, что становилось основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Далее следовал поиск суррогатной матери. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали, и иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

"Помимо прочего, в рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных", — отмечают в спецслужбе.

В центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы были проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.

Фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следственным управлением Главного управления полиции в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Полиция же в свою очередь утверждает, что оплодотворение будущих суррогатных матерей проводилось "вопреки всем медицинским противопоказаниям".

Напомним также, что на прошлой неделе СБУ раскрыла масштабную схему взяточничества при подтверждении квалификации моряков.