Полиция разоблачила ОПГ, отобравшую у двух компаний недвижимость в Киеве на 72 млн грн

Полиция разоблачила организованную преступную группу в противоправном завладении столичной недвижимостью на 72 млн грн. Как говорится в сообщении ГСУ Главного следственного управления Нацполиции, совместно с оперативниками департамента уголовного розыска они установили, что ОПГ противоправно завладела пятью объектами элитной недвижимости в Киеве.

Недвижимость принадлежала двум компания, одна из которых имеет иностранные инвестиции. Правоохранители выяснили, что злоумышленники использовали заранее поддельные правоустанавливающие документы и без ведома владельцев заключали договоры купли-продажи и переоформляли недвижимое имущество на одного из членов ОПГ.

Противоправно полученное имущество злоумышленники легализовали, а полученные средства распределяли между собой. По такой схеме фигуранты завладели пятью объектами недвижимости на общую сумму более 72 млн грн.

В состав преступной группы входило шесть мужчин: 56-летний организатор и пять его сообщников. Все злоумышленники имели свою роль в указанной схеме, в частности псевдодиректоры, псевдопокупатель, а также ответственный за силовой блок при заключении договоров и перевозке средств.

19 августа в Киеве, Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях полицейские провели 12 одновременных обысков в местах проживания и пребывания членов ОПГ. В результате были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность, суть которых в полиции не разглашают.

Трем членам ОПГ объявлено подозрение по части 3 статьи 28 и части 3 статьи 206-2 (завладение имуществом предприятия, учреждения, организации по сговору) и части 3 статьи 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Работники полиции проводят дальнейшие процессуальные мероприятия, направленные на документирование деятельности членов ОПГ. Расследование проводилось в сотрудничестве и с учетом информации, полученной от Совета бизнес-омбудсмена. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора.

Напомним также, что недавно полиция накрыла банду из 40 человек, грабившую поезда с углем и селитрой.