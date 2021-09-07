Половина жителей Киева уже вакцинировалась от COVID-19

50% жителей Киева сделали прививки от COVID-19, а 46% прививались двумя дозами. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Киева Валентину Гинзбург.

"Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату. Поэтому не медлите. Выберите удобную для себя локацию и вакцинируйтесь", — сказано в сообщении со ссылкой на Гинзбург.

Сообщается, что прививки от COVID-19 сделали 50% киевлян от официальной численности населения города.

"Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных. Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве", — отметила Гинзбург.

В КГГА также напомнили, что в Киеве на базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации. Функционирует в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов. Введена практика мобильных прививочных пунктов.

Напомним, в течение суток 6 сентября в Украине было выявлено 2197 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 197 среди детей и 37 среди медработников.

За день проведено 48,4 тысячи тестирований на Covid-19, в том числе 22,6 тысячи — методом ПЦР, 7,8 тысячи — методом ИФА и 18 тысяч экспресс-тестов на антиген к вирусу SARS-CoV-2.

Первую дозу вакцины против этой инфекции за весь период с 24 февраля получили уже 5,62 млн человек, вторую дозу — 4,3 млн. В частности, 6 сентября таковых было соответственно 37,4 и 96,5 тысячи. 52,8 тысячи доз за день было вколото вакцины Moderna, 44,2 тысячи — Pfizer, 31,1 тысячи — Sinovac.