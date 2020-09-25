Получение возмещения НДС экспортерами будет давить на курс гривны

Курс гривны в пятницу, 25 сентября, на межбанковском валютном рынке открылся расширением спреда по цене продажи на отметке 28,32 гривен за доллар, однако по мере подключения игроков котировки откатились к 28,28 гривен за доллар

"Спрос на валюту остается повышенным как со стороны нерезидентов, так и со стороны импортеров. Главным маркетмейкером остается Нацбанк, который пытается удержать курс от падения выше 28,25-28,27 гривен за доллар. В противном случае торговый диапазон может спуститься в ближнюю зону 28,5 гривен за доллар. Если экспортеры в ближайшее время получат возмещение НДС, курс может перейти к уровню 28,5 гривен за доллар, так как предложение валюты резко снизится", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По словам аналитика, поддержку гривне должно оказать то, что приближается конец квартала, и компаниям нужно приводить внутренние балансы к нормативным показателям и закрытию валютных позиций.

"Позитивом для рынка стала новость о том, что правительство Украины и Всемирный банк договорились о предоставлении кредита в размере 65 млн долларов, который будет направлен на обновление дорожной инфраструктуры в Луганской области. Соглашение стороны намерены подписать до конца этого года. В рамках проекта планируется обновить около 183 километров автодорог общего пользования государственного значения в Луганской области", — говорит Шевчишин.

Негативным фактором для гривны аналитик называет рост числа заболевших коронавирусом в стране.

"Кроме того, рынок следит за новостями по докапитализации государственных банков, обсуждению бюджета на 2021 год, поступлениями в 2020 году", — отмечает Шевчишин.

По мнению аналитика, вероятно, в ближайшей перспективе гривня удержится в диапазоне 28,2-28,3 гривен за доллар.

Тем временем, в пятницу, 25 сентября, по сравнению с четвергом, 24 сентября НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 6 копеек — с 28,1874 грн/доллар до 28,2487 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 25 сентября:

✅ 1 доллар США — 28,2487 грн;

✅ 1 евро — 32,8942 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,5309 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,0482 грн.

На межбанковском валютном рынке в пятницу, 25 сентября курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению с четвергом в покупке и в продаже не изменился. В четверг межбанк закрылся курсом 28,26/28,28 грн за доллар. Сегодня открылся на таком же уровне — 28,26/28,28 грн/доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 7 копеек, в продаже — на 8 копеек. 25 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 32,98/33,00 грн за евро. 24 сентября межбанк закрылся курсом 32,91/32,92 грн за евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 28,25 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,29 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу 28,22 грн/доллар, продавали по курсу 28,26 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подорожал на 3 копейки.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,80/32,90 грн/евро. В четверг утром евро покупали дороже на 5 копеек, продавали дороже на 9 копеек. Курс был 32,85/32,99 грн/евро.