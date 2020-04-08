После карантина пройдет повторный конкурс на главу АМПУ — Криклий

По окончанию карантинного периода в Украине будет объявлен повторный конкурс на должность главы Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во вторник.

"Сейчас в АМПУ есть исполняющий обязанности. Сейчас проводится конкурс на должность председателя АМПУ. Но думаю, уже после карантина будет проводиться новый конкурс", — заявил министр.

Как сообщалось, 24 января 2020 года Кабмин согласовал назначение Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы АМПУ. Днем ранее был объявлен конкурс на постоянного руководителя ведомства.

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При этом конкурс на руководителя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации) проводится уже в третий раз.