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В мире 10 минут назад

Посылку теперь не получишь: США останавливают почтовое сообщение

Соединенные Штаты Америки приостановили почтовое сообщение с 22 странами мира

Посылку теперь не получишь: США останавливают почтовое сообщение Посылку теперь не получишь: США останавливают почтовое сообщение
Фото: Angloinfo

Из-за глобальной пандемии коронавируса COVID-19 Соединенные Штаты Америки прекратили доставку международной почты в 22 государства.

Об этом сообщил представитель Всемирного почтового союза Дэвид Дадж в комментарии "Голосу Америки", передает "Укринформ".

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По информации агентства, почтовая служба США попросила своих клиентов воздержаться от отправки почты в 22 стран мира: Каймановы острова, Чад, Эквадор, Французская Полинезия, Гондурас, Индия, Кувейт, Ливия, Мадагаскар, Мальдивы, Монголия, Новая Каледония, Панама, Перу, Самоа Саудовская Аравия, ЮАР, Боливия, Шри-Ланка, Зимбабве, Фиджи и Ботсвана.

В эти страны пока невозможно доставить почту по техническим причинам.

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"Приостановление отправки почты не является политическим решением и связано с прекращением авиаполетов в указанных государств", — отметил Дадж.

По его словам, блокады, социальное дистанцирование и карантин авиапассажиров, введенные государствами для прекращения распространения вируса, очень затрудняют перемещение почты. Из-за пандемии многие страны сократили персонал своих почтовых служб, поэтому проблематичной стала и обработка входящей почты.

Напомним, по состоянию на 1 апреля, лидером по количеству летальных случаев были США — за три дня количество смертей в Соединенных Штатах выросло в два раза: за все время 3 тысячи 408 пациентов с вирусом умерли.

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