Экономика 5 минут назад

"Укрпошта" вводит страхование для сотрудников в случае заражения коронавирусом

В случае заражения, компания выплатит сотруднику 25 тыс гривен

"Укрпошта" вводит страхование для сотрудников в случае заражения коронавирусом "Укрпошта" вводит страхование для сотрудников в случае заражения коронавирусом
Фото: ШоТам

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил о введении очередных мер по противодействию коронавирусной инфекции. Компания начинает страховать сотрудников от коронавируса и выплачивать надбавки к зарплате.

Об этом он сообщил на свой странице в Facebook. 

Кратко и по делу в Telegram

"Укрпошта" планирует и далее работать в штатном режиме — разносить пенсии и субсидии, принимать платежи и доставлять посылки. Для того, чтобы сотрудники могли закрывать потребности клиентов, в компании приняли некоторые решения, а именно: 

▶️ вводится система специального страхования для сотрудников, и каждый, в случае заболевания коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, в дополнение ко всем положенным госвыплатам и больничным, получит 25 тыс гривен на восстановление и лечение. 

▶️ вводится 15% надбавка для работы в условиях карантина для всех (городских и сельских) сотрудников отделений (начальники, операторы, почтальоны), а также сотрудников служб курьерской доставки. Также остается в силе система мотивации для отделений, сортировок, почтальонов и курьеров.

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▶️ не дожидаясь официальных согласований (они идут параллельно) и с целью сохранения жизни и здоровья сотрудников и клиентов введен временный порядок предоставления услуг в случае, если есть подозрение на заражение клиента. 

▶️ сотрудники обеспечиваются средствами защиты: маски, очки, перчатки, халаты, антисептики. 70-75% процентов отделений и объектов уже ими обеспечены, на что было выделено более 25 миллионов гривен, и планируется ориентировочно выделять до конца карантина 4-5 миллионов в неделю. Оплачивают подвозку сотрудников к местам работы, в условиях отсутствия городского и междугороднего транспорта.

▶️ не будут сокращать сотрудников, а наоборот — планируют заполнить 3000+ вакансий, сохранив и создав максимальное количество рабочих мест.

Смелянский добавил, что бесплатные "акции" в силе, доставка лекарств набирает обороты, и скоро будут запускать новую национальную инициативу. 

Напомним, что украинцы на карантине стали чаще покупать ноутбуки, инструменты и игровые приставки.

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