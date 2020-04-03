"Укрпошта" вводит страхование для сотрудников в случае заражения коронавирусом

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил о введении очередных мер по противодействию коронавирусной инфекции. Компания начинает страховать сотрудников от коронавируса и выплачивать надбавки к зарплате.

Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.

"Укрпошта" планирует и далее работать в штатном режиме — разносить пенсии и субсидии, принимать платежи и доставлять посылки. Для того, чтобы сотрудники могли закрывать потребности клиентов, в компании приняли некоторые решения, а именно:

▶️ вводится система специального страхования для сотрудников, и каждый, в случае заболевания коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, в дополнение ко всем положенным госвыплатам и больничным, получит 25 тыс гривен на восстановление и лечение.

▶️ вводится 15% надбавка для работы в условиях карантина для всех (городских и сельских) сотрудников отделений (начальники, операторы, почтальоны), а также сотрудников служб курьерской доставки. Также остается в силе система мотивации для отделений, сортировок, почтальонов и курьеров.

▶️ не дожидаясь официальных согласований (они идут параллельно) и с целью сохранения жизни и здоровья сотрудников и клиентов введен временный порядок предоставления услуг в случае, если есть подозрение на заражение клиента.

▶️ сотрудники обеспечиваются средствами защиты: маски, очки, перчатки, халаты, антисептики. 70-75% процентов отделений и объектов уже ими обеспечены, на что было выделено более 25 миллионов гривен, и планируется ориентировочно выделять до конца карантина 4-5 миллионов в неделю. Оплачивают подвозку сотрудников к местам работы, в условиях отсутствия городского и междугороднего транспорта.

▶️ не будут сокращать сотрудников, а наоборот — планируют заполнить 3000+ вакансий, сохранив и создав максимальное количество рабочих мест.

Смелянский добавил, что бесплатные "акции" в силе, доставка лекарств набирает обороты, и скоро будут запускать новую национальную инициативу.

Напомним, что украинцы на карантине стали чаще покупать ноутбуки, инструменты и игровые приставки.