Позитивный рекорд: в Украине за сутки число выздоровлений от коронавируса превысило 15 300

В Украине по состоянию на утро 3 декабря 2020 года количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека.

Эта цифра превышает количество заболевших — 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (745 детей и 614 медработников), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 1 739 человек, летальных случаев — 243, выздоровели — 15 372 человека, осуществлено тестирований за сутки — 72 678 (в том числе методом ПЦР — 47 172, методом ИФА — 25 506).

Причем за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 772 760 человек, выздоровели — 384 426 человек, летальных исходов — 12 960, проведено ПЦР-тестов — 4 654 206.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 75 376 случаев;

Винницкая область — 17 988 случаев;

Волынская область — 25 121 случай;

Днепропетровская область — 40 966 случаев;

Донецкая область — 24 175 случаев;

Житомирская область — 30 630 случаев;

Закарпатская область — 23 880 случаев;

Запорожская область — 33 615 случаев;

Ивано-Франковская область — 38 080 случаев;

Киевская область — 40 427 случаев;

Кировоградская область — 5 701 случай;

Луганская область — 6 610 случаев;

Львовская область — 48 144 случая;

Николаевская область — 19 894 случая;

Одесская область — 47 920 случаев;

Полтавская область — 23 926 случаев;

Ровенская область — 32 223 случая;

Сумская область — 31 184 случая;

Тернопольская область — 28 673 случая;

Харьковская область — 57 267 случаев;

Херсонская область — 11 087 случаев;

Хмельницкая область — 30 943 случая;

Черкасская область — 24 776 случаев;

Черновицкая область — 34 432 случая;

Черниговская область — 19 722 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось, около 40% жителей Украины не хотят вакцинироваться против COVID-19, даже если вакцина от коронавируса будет бесплатной. В то же время 55% опрошенных заявили, что готовы вакцинироваться бесплатно.