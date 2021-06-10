Правительство направит 800 млн грн из "ковидного" фонда на доплату сотрудникам МВД

Кабинет министров Украины выделил Министерству внутренних дел 800 млн грн из государственного бюджета за счет денег, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и ее последствиями".

Это следует из постановления Кабмина №588 от 9 июня, опубликованного на Правительственном портале.

Указано, что аппарату МВД предусмотрено 71,599 млн грн для осуществления доплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

В свою очередь Государственной пограничной службе — 30,8 млн грн — "для осуществления доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения" на период действия карантина, установленного Кабмином, а также медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19.

Национальной гвардии — 16,6 млн грн — для осуществления доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Госслужбе по чрезвычайным ситуациям — 1,7 млн грн — для осуществления доплаты лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, обеспечивающих жизнедеятельность населения на период действия карантина.

А также медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

В то же время наибольшая сумма предусмотрена Национальной полиции — 679,261 млн грн — для осуществления доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Ранее народный депутат от "Голоса" Инна Совсун заявила, что Кабинет министров на дополнительном заседании в среду рассмотрит предложение выделить 800 млн грн из фонда борьбы с Covid-19 на доплаты работникам структур Министерства внутренних дел.

Совсун напомнила, что в прошлый раз аудит обнаружил в МВД нарушения на сумму 26,5 млн грн.

По словам парламентария, деньги из "ковидного" фонда также пошли на доплаты в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на Covid-19.

Нардеп отметила, что работникам назначили доплаты за время пребывания в отпуске, на больничном и на учебе: пограничники и полиция получали деньги без подтверждения фактов обеспечения правопорядка в условиях непосредственного контакта с населением.

Как известно, так называемый "ковидный" фонд был создан после начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 весной 2020 года.

При этом 10 июня 2020 года на доплаты полиции из него было выделено 2,249 млрд грн, а 13 июня — дополнительные деньги, вероятно, 1,979 млрд грн.

В течение 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использовали 89% предусмотренных денег, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из специального фонда.

Как сообщалось, сервисные центры МВД могут не регистрировать транспортные средства и не выдавать водительские права из-за нехватки соответствующих бланков.