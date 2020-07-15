Правительство утвердило цены на операции по пересадке органов

Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 15 июля. Подробную тарифную сетку выложил у себя в Telegram-канале народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, аллотрансплантация почки от живого донора обойдется 323 798 грн, а от донора-трупа — 397 884 грн. Донорский этап будет стоить 74 086 грн. Кроме прочего, Кабмин утвердил цены на АВ0-несовместимую аллотрансплантацию почки (721 230 грн), трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" от донора-трупа (609 366 грн).

В списке также:

- пересадка печени/части печени (реципиент) — 855 039 грн;

- пересадка печени/части печени (реципиент — от донора-трупа) — 929 125 грн;

- донорская нефректомия из открытого доступа — 33 561 грн;

- донорская резекция печени — 116 130 грн;

- тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методов ПЦР) — 18 630 грн;

- тканевое типирование реципиента (определение HLA-антигенов методов ПЦР) — 18 630 грн;

- аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом — 1 360 141, 36 грн;

- аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом — 757 767,41 грн.

Напомним, что ночью 4 июля в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели 3 уникальные операции: трансплантации сердца и двух почек. Известно, что донором, органы которого использовали для трансплантации, стал 58-летний львовянин, упавший с высоты и получивший несовместимые с жизнью травмы. После тщетных попыток спасти пациента врачи констатировали у мужчины смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации, а его мама и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям.