Представитель Украины в МВФ: Изменение формата сотрудничества с фондом — не катастрофа

В рамках программы stand-by Украина может получить от Международного валютного фонда (МВФ) те же $5 млрд в ближайшие полтора-два года, что и по программе EFF, но с меньшим количеством требований.

Об этом сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

"Программа EFF, которую мы обсуждали до этого, была на 3 года и на сумму $8 млрд. В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, до конца 2021 года, мы планировали получить от МВФ $5 млрд и оставшиеся $3 млрд планировалось получить в 2022-2023 годах. В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд", — написал он в соцсети.

При этом представитель Украины в МВФ добавил, что получить эти деньги по программе stand-by легче, чем по EFF, так как это не требует "титанических усилий по продвижению структурных реформ".

По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности МВФ понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

"Это проблема для многих правительств, не только для правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены программы не является специфическим решением Фонда для Украины — пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", — пояснил Рашкован.

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Он также отметил, что переговоры Украины с МВФ продолжаются, и окончательных решений еще нет.

Ранее в МВФ сообщили, что перешли к обсуждению с Украиной не трехлетней программы кредитования EFF, а 18-месячной stand-by.

По словам представителя МВФ Джерри Райса, после решения Украиной срочных проблем, связанных с коронакризисом, фокус снова может сместиться на долгосрочные структурные реформы.