Президент Польши Дуда заразился коронавирусом

У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

"Вчера президент Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", — написал Спихальский.

W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u Prezydenta RP informuję że udaję się na kwarantannę. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

При этом он отметил, что с главой государства все в порядке, а сам его представитель идет на карантин.

W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u Prezydenta RP informuję że udaję się na kwarantannę. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Как сообщалось ранее, обязательный карантин из-за коронавируса в Польше сократили с 14 до 10 дней.

Время самоизоляции будет зависеть от клинического состояния инфицированного коронавирусом человека.

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Ранее Министерство иностранных дел Польши запретило полеты из 44 стран из-за сложной эпидемиологической ситуации на их территории.

Напомним, польские работодатели с нетерпением ждут украинских заробитчан.