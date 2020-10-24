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В мире 60 минут назад

Президент Польши Дуда заразился коронавирусом

Глава государства из-за COVID-19 пошел на карантин

Анджей Дуда. Фото: andrzejduda.pl Анджей Дуда. Фото: andrzejduda.pl
Анджей Дуда. Фото: andrzejduda.pl

У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

Кратко и по делу в Telegram

"Вчера президент Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", — написал Спихальский.

При этом он отметил, что с главой государства все в порядке, а сам его представитель идет на карантин.

Как сообщалось ранее, обязательный карантин из-за коронавируса в Польше сократили с 14 до 10 дней.

Время самоизоляции будет зависеть от клинического состояния инфицированного коронавирусом человека.

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Ранее Министерство иностранных дел Польши запретило полеты из 44 стран из-за сложной эпидемиологической ситуации на их территории.

Напомним, польские работодатели с нетерпением ждут украинских заробитчан.

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