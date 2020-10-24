Президент Польши Дуда заразился коронавирусом

У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.
"Вчера президент Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", — написал Спихальский.
W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u Prezydenta RP informuję że udaję się na kwarantannę.— Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020
При этом он отметил, что с главой государства все в порядке, а сам его представитель идет на карантин.
W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u Prezydenta RP informuję że udaję się na kwarantannę.— Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020
Как сообщалось ранее, обязательный карантин из-за коронавируса в Польше сократили с 14 до 10 дней.
Время самоизоляции будет зависеть от клинического состояния инфицированного коронавирусом человека.
Ранее Министерство иностранных дел Польши запретило полеты из 44 стран из-за сложной эпидемиологической ситуации на их территории.
Напомним, польские работодатели с нетерпением ждут украинских заробитчан.