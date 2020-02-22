Приднестровский "олигарх-сепаратист" скупил элитную недвижимость и земли в Украине — СМИ

Влиятельный олигарх Виктор Гушан, владелец крупнейшей бизнес-группы "Шериф" в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" обзавелся в Украине элитной недвижимостью, земельными угодьями и имеет украинское гражданство. Об этом узнали журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

Съемочная группа нашла летнюю резиденцию Виктора Гушана в городе Вилково Одесской области. Там журналисты увидели несколько имений и земельные участки приднестровского олигарха. В районе затона Базарчук — участка реки Дунай — приднестровский олигарх поселился в имении на 600 квадратных метров.

На площади в 6 тысяч квадратных метров также расположены два причала, несколько зданий охраны, лодки, сад, виноградники, беседка и домик для гостей.

Кроме того, на территории также стоит вышка, которая, по словам охранника, принадлежит украинской телекоммуникационной компании "Интертелеком". Именно этот адрес в Вилково Виктор Гушан указывал ранее как конечный бенефициар "Интертелекома" — он был среди ее основателей еще несколько лет назад, но вышел после того, как СБУ провела в компании обыски в рамках уголовного дела, открытого по трем статьям, среди которых "государственная измена".

"Схемы" также выяснили, что в Вилково Виктору Гушану напрямую принадлежит еще один участок на побережье Дуная и опосредованно, через фирму "Экофортпост" — складские помещения.

За пределами Вилково, в заповедной зоне, съемочная группа нашла отдельные большие угодья, где отдыхает Виктор Гушан — на острове Лимба, в районе устья Дуная Лебединка.

С высоты удалось разглядеть дома, сады, рыболовные снасти, солнечные батареи, беседки и несколько зданий, а также частную наблюдательную башню охотничьих угодий.

Владения влиятельного бизнесмена с непризнанной "республики" нашли и в одесском пригороде — это вилла в первой линии от моря, на территории закрытого городка "Совиньон".

Дом на 600 квадратных метров с несколькими террасами, летней кухней и охранной он приобрел в феврале 2014 года — незадолго до трагических событий в Одессе.

Еще один земельный участок, нашли и под Киевом. При этом, он сельхозназначения, а согласно украинскому законодательству, иметь такие земли могут только граждане Украины.

О наличии у Виктора Гушана второго, украинского гражданства может свидетельствовать также и то, что согласно информации источников журналистов в Государственной пограничной службе, в дни, когда Виктор Гушан приезжал в Вилково, государственную границу пересекал не иностранец, а гражданин Украины с таким именем и фамилией и датой рождения.