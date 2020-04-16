Продажи товаров для здоровья увеличились на 11% — исследование A.S. Watson

Счастливые люди здоровее, согласно результатам глобального исследования, опубликованного WISE (The Watson Institute for Systems Excellence), в котором приняли участие 5500 респондентов из 10 стран Азии и Европы.

В ходе опроса респондентам было предложено оценить свое здоровье и то, достаточно ли часто они улыбаются; результаты показали, что более счастливые люди, которые улыбаются чаще, в большинстве воспринимают себя здоровыми.

91% респондентов считают, что улыбка и смех приносят много пользы для здоровья, но только 66% улыбаются часто и не испытывают стресс. Поколение Z улыбается больше и в целом описывает себя как счастливое, по сравнению с более зрелыми группами, включая Y, X и поколение бумеров (1940-1959 гг.). Именно представители поколения Z считают себя здоровее по отношению к людям, которые родились в другое время.

AS Watson Group, крупнейший в мире международный ритейлер в сегменте дрогери, проводил это исследование с ноября по декабрь прошлого года. Более 5500 потребителей на 10 рынках в Азии и Европе в возрасте от 15 до 60 лет приняли участие в опросе, чтобы поделиться своими мыслями по широкому кругу вопросов на тему здравоохранения. В ходе опроса был составлен "Мировой индекс здоровья", в котором представлены страны в зависимости от уровня здоровья в стране (по мнению опрошенных). Нидерланды заняли первое место в списке самых здоровых стран, за ними следовали Сингапур, Великобритания, Филиппины, Малайзия, материковый Китай, Украина, Тайвань, Гонконг и Таиланд.

Семья и здоровье — главные ценности

Когда дело касается ранжирования важности жизненных аспектов, семья (87%) и здоровье (84%) возглавляют список, а богатство и любовь (33% и 32%) следуют за ними с большим отрывом.

"Если опрос будет проведен через два месяца, я уверена, что результат будет еще более заметным, где люди будут ставить семью и здоровье во главе жизненных приоритетов. Хотя большинство из нас не являются медицинскими работниками, которые могут помочь пациентам или разработать вакцины, каждый может сделать что-то для своего здоровья, например просто больше улыбаться и вести активный образ жизни", — прокомментировала Малина Нгай, главный операционный директор AS Watson Group и генеральный директор AS Watson (Азия и Европа).

Стресс мешает людям улыбаться

Стресс в настоящее время быстро становится одной из самых больших проблем здравоохранения во всем мире. Три главные и глобальные темы в вопросах здоровья — это питание, контроль веса и управление стрессом, причем проблема стресса растет в два раза быстрее, чем две других.

Рассматривая стресс в соответствии со всемирной вспышкой коронавируса, Джейми Ченг, председатель отдела клинической психологии Гонконгского психологического общества, комментирует: "Нормально испытывать чувство тревоги или беспомощности в разгар этого глобального кризиса здоровья, но давайте не будем забывать, что позитивное отношение к борьбе с болезнью — наша последняя линия защиты. Высокое чувство надежды связано с улучшением психического здоровья, мы также можем поддерживать наш активный образ жизни, успокаивать себя расслабляющими действиями и заботиться о чувствах друг друга. Если представители общества все еще испытывают стресс после попыток облегчить свое положение, им следует обратиться за профессиональной помощью к врачу, психологу или социальному работнику".

На многих рынках поставки товаров медицинского назначения, включая хирургические маски и дезинфицирующие средства, испытывают дефицит, и, таким образом, рост цен сделал их недоступными для обездоленных. Это всемирное явление создает огромные трудности для малоимущих и может привести к проблемам со здоровьем в долгосрочной перспективе.

Чтобы отреагировать на новую вспышку коронавируса, различные подразделения AS Watson пожертвовали хирургические маски нуждающимся, в том числе 150 000 масок были пожертвованы в Гонконге пожилым людям, которые более уязвимы к этой болезни. Watsons в Сингапуре предоставил пакеты помощи, чтобы помочь нуждающимся семьям.

Отдел закупок медицинских услуг в Superdrug в Великобритании также поддерживает регулярные контакты с поставщиками для обеспечения поставок средств для дезинфекции и ухода за здоровьем для нужд клиентов. Watsons в Украине поставляет в больницы товары первой необходимости, дезинфицирующие средства, средства для личной гигиены, бытовую химию.

В компании понимают, что гигиена во время пандемии — самое необходимое для сохранения здоровья и предотвращения ситуации с возможным распространением коронавируса.

Диагнозы в интернете ищут реже

По сравнению с результатами отчета за 2017 год, число людей, которые ищут информацию о состоянии своего здоровья в сети и полагаются на нее, сократилось. В то время как фальшивые новости и ложная информация заполняют интернет и социальные сети, в настоящее время потребители стремятся получить информацию о здоровье из достоверных источников.

Исследование показало, что 61% по-прежнему часто обращаются к врачу, когда чувствуют себя плохо, и 43% идут в магазины дрогери, чтобы купить лекарства без рецепта или диетические добавки. Тем не менее, только 15% респондентов обращаются за помощью к фармацевту.

Фармацевты имеют профессиональную подготовку в области здравоохранения и являются надежным источником мнений для снижения давления на систему общественного здравоохранения, однако роль фармацевта в настоящее время недооценивается. AS Watson Group, имея более 1500 аптек по всему миру, считает, что все больше и больше людей будут обращаться за помощью к фармацевтам, поскольку они надежны, профессиональны и легко доступны.

Здоровье — забота и возможности

Чтобы вести здоровый образ жизни, более 80% респондентов считают, что достаточно качественного сна, здорового питания и регулярных физических упражнений, которые помогут сохранить их здоровье, но 40% из них не могут придерживаться этих пунктов. Все больше людей (60%) заинтересованы в приеме витаминов и пищевых добавок для улучшения своего здоровья.

В AS Watson Group в прошлом году 1 млрд покупателей приобрели товары для здоровья, а продажи по категориям здоровья выросли на 11% в годовом исчислении. Покупатели товаров для здоровья посещали магазины AS Watson более 10 раз в год, и их расходы были почти на 80% выше, чем у обычных покупателей. Исследование показывает, что все больше и больше людей вкладывают средства в свое здоровье и благополучие благодаря росту количества витаминов и добавок во всем мире, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Малина Нгай прокомментировала высокий рост потребления продуктов медицинского назначения: "Исходя из опроса наших клиентов, потребители медицинских услуг тратят почти на 80% больше, чем средний покупатель. Витамины и добавки показали самый быстрый рост на 12%. Мы заботимся о здоровье наших клиентов, и это уже второе проведенное нами глобальное исследование в области здравоохранения, цель которого — быть в курсе их потребностей и образа жизни. Мы будем расширять линейку продуктов и услуг по всему миру для наших клиентов, которые хотят контролировать и поддерживать свое здоровье".

"В прошлом году мы начали стратегическое партнерство с Prenetics, чтобы создать революционное персонализированное решение для превентивной цифровой медицинской помощи, выпустив домашний набор для тестирования ДНК, чтобы сосредоточиться на профилактике, а не на лечении. У нас есть такие услуги, как Online Doctor в Великобритании, консультации в сфере здравоохранения на таких рынках, как Гонконг и Сингапур. Помимо продуктов и услуг, мы не должны недооценивать силу простой улыбки и пропаганды активного образа жизни. Именно по этой причине наши предприятия розничной торговли, от Watsons в Азии до Superdrug в Великобритании, запускают проект "Улыбка обьединяет" и регулярно проводят активную кампанию в области здравоохранения, чтобы вовлечь покупателей в здоровый образ жизни".