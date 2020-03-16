Прошли тест: у эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не обнаружили

У эвакуированных в Украину из Италии 123-х пассажиров самолета авиакомпании SkyUp, который прилетел в ночь на 16 марта в аэропорт "Борисполь", коронавирусная инфекция не обнаружена.

Таковы результата пройденного эвакуированными экспресс-тестов, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, как ранее сообщалось, вечером 15 марта в Международный аэропорт "Борисполь" из аэропорта "Марко Поло" города Венеция прибыл самолет с 123-ю украинцами на борту, которые ранее не смогли вернуться в Украину из Италии из-за закрытия границ в связи с карантином.

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19123 эвакуированным из Италии. "Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено", — сообщили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что еще перед посадкой в самолет итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров, также был осуществлен их температурный скрининг.

"Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор, а по прибытию самолета в Украине в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19", — отчитались в Минздраве.

Несмотря на отрицательный результат тестов, все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию на время возможного инкубационного периода. Как ранее сообщали в Офисе Президента Украины, все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней, а за нарушение домашнего карантина, подчеркнули в офисе президента, предусмотрена ответственность, однако какая — не сообщили.