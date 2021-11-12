Политика и экономика 1 час назад

Рада может повысить штрафы за незаконное строительство до 12 млн грн

Верховная Рада в декабре рассмотрит законопроект №5655 о реформе градостроительства, предлагающий существенно повысить ответственность за незаконное строительство

Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен
Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

Штрафы за незаконное строительство, согласно законопроекту №5655 о реформе градостроительства, который готовится ко второму чтению в Верховной Раде, в зависимости от объекта будут составлять до 950-ти прожиточных минимумов и выше.

Об этом сообщила народный депутат, одна из авторов упомянутого законопроекта и глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елена Шуляк.

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"Хотим организовать систему штрафов, которая действительно мотивировала бы строить честно. Конечно, в рамках Единой электронной системы в строительстве, работа которой внедряется с реформой на постоянной основе, обмануть закон не удастся. Но мы все равно хотим перестраховаться штрафами. Важно понимать, что убедительные суммы мы предусмотрели как раз для объектов класса последствий СС2 и СС3. То есть для тех, кто строит магазины, БЦ, ТЦ, многоквартирные дома, ЖК и т.д. Штрафы для домов или небольших объектов, которые возводят физические лица, по сравнению с другими, будут адекватными", — пояснила Шуляк.

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Для класса СС2 величина штрафов будет колебаться от 370 до 400 прожиточных минимумов, а для СС3 — от 900 до 950 прожиточных минимумов.

Кроме штрафов отдельный законопроект №5877 об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности дополняет нормы Уголовного кодекса уже уголовной ответственностью за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

Например, за незаконное строительство, создавшее опасность или повлекшее тяжкие технологические аварии или экологические катастрофы, гибель или массовое заболевание населения, предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в основе реформы градостроительства лежит законопроект №5655 о механизмах смены работы на строительном рынке, внедряющий тотальную цифровизацию и налаживающий качественные контроль и надзор в градостроительной сфере. Его цель — сделать строительный рынок максимально эффективным и без коррупции. Этот законопроект парламент планирует рассматривать во втором чтении уже в декабре 2021 года.

В зависимости от тяжести нарушения к этим штрафам будут применяться повышающие коэффициенты от 2,3 до 5. Если, например, заказчик незаконно будет проводить строительные работы на памятнике архитектуры (класс СС3), его штраф увеличится в 5 раз и составит около 12 млн гривен.

Напомним, ответственность за быструю езду на дорогах в Украине вскоре могут серьезно усилить, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав.Такие изменения прописаны в законопроекте № 6214, который зарегистрирован в Верховной Раде.

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