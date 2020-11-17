Политика и экономика 1 час назад

Парламент поддержал погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30 млрд грн

Суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между НАК и "Укрнафтой" составит 42,5 млрд грн

Фото: facebook.com/Ukrnafta Фото: facebook.com/Ukrnafta
Фото: facebook.com/Ukrnafta

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4119 о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год, предусматривающий погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд грн.

За этот документ на заседании во вторник, 17 ноября, проголосовали 283 народных депутата, сообщает "РБК-Украина".

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Закон предусматривает, что сначала Национальная акционерная компания "Нафтогаз" получит от Кабинета министров 32,3 млрд грн компенсации за поставки газа на условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд грн.

Указано, что после этого "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд кубометров газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн).

Предполагается, что из этих денег "Укрнафта" погасит 30,35 млрд грн долгов.

При этом дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты" в результате операций купли-продажи газа с НАК, составят 6,2 млрд грн.

Из этого следует, что суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между НАК и "Укрнафтой" составит 42,5 млрд грн (30,35 млрд грн + 5,95 млрд грн + 6,2 млрд грн).

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В случае вычета 32,2 млрд грн компенсации, которую должен получить "Нафтогаз", возникает остаток 10,3 млрд грн.

В то же время закон предусматривает, что избыток поступлений в сумме 10,3 млрд грн направят на обеспечение дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 (в сумме 8,9 млрд грн) и финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли (в сумме 1,4 млрд грн).

Известно, что этот законопроект в первом чтении парламент принял в начале ноября.

Напомним, в начале февраля суд утвердил мировое соглашение "Уктрансгаза" с "Укрнафтой" на 15 млрд грн. Отмечалось, что оно даст возможность погасить налоговый долг "Укрнафты".

Ранее "Укрнафта" с помощью судов отказалась выплатить 2,9 млрд грн дивидендов государству. Речь идет о 90% чистой прибыли компании за 2018 год, которые должны были быть направлены на выплату дивидендов.

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