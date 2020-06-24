Экономика 1 час назад

Рада рассмотрит законопроект о локализации, который даст создать 62 тысячи рабочих мест

В четырех сферах госзакупок локализация должна составлять 25-40% и является квалификационным критерием для участия в закупке

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о локализации, который уже давно ожидает украинская промышленность, в частности — машиностроение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из авторов документа, замглавы комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский. Соавторами законопроекта выступили Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа, а также главы депутатских фракций и групп, парламентских комитетов, члены комитета экономразвития — всего 37 человек. 

Действие нового законопроекта распространяется на четыре подотрасли машиностроения. Это железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение. Локализация становится квалификационным критерием для участия в гостендерах, ее уровень — 25-40%. В результате появляется конкуренция местных производителей и локализаторов. 

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"Год за годом наша страна превращается в экономическую колонию — экспортируем все больше сырья и наращиваем импорт высокотехнологической продукции. Мы объявляем победой покупку американских локомотивов и французских вертолётов. Радуемся польским трамваям и белорусским троллейбусам, — пишет Кисилевский. — Коронавирус усилил плачевное состояние украинской промышленности, которая падает уже 11-й месяц. К сожалению, наша страна не имеет возможности "залить деньгами" свою экономику, как это сделали США, ЕС и Китай. Но мы все еще можем требовать, чтобы товары, которые покупает государство, были частично или полностью произведены в Украине. В точности так, как это давно сделали другие страны".

Нардеп приводит примеры США и ЕС, где проникновение импорта в публичные закупки не превышает 5%, в то время, как в Украине его уровень около половины. "США, ЕС и даже страны СНГ отдают предпочтение собственным производителям — у них действуют соответствующие законы. В США — Buy American Act, в ЕС директива 2014/25/ЕС, позволяющая заказчику отклонить тендерное предложение по ряду отраслей, если доля европейской составляющей менее 50%", — подчеркивает замглавы комитета экономразвития. 

Законопроект о локализации позволит работать в рынке инвесторам, которые вкладываются в производство внутри страны. "Хочешь получить контракт, оплаченный деньгами украинских граждан — размести или локализуй производство в Украине. Создай работу для украинских граждан и заплати налоги в бюджет украинского города, — объясняет Кисилевский. — Если Укрзализныця хочет купить локомотив GE, Alstom, Siemens или любой другой — пожалуйста. Но при условии, что они осуществят 30%-ю локализацию производства. Мэрия города хочет приобрести мусоровоз Mercedes — нет проблем. Его можно купить у любой компании, которая на шасси Mercedes произведет кузов, гидравлику и прочее. Троллейбус — аналогично. Есть украинские производители троллейбусов, есть предприятия как Южмаш, которые могут делать локализацию импортных троллейбусов".

По расчетам народных избранников, в результате действия этого законопроекта ВВП вырастет на 3,9 процентных пункта в течении 3-5 лет, появится 62,5 тысячи новых рабочих мест, налоговые отчисления повысятся на 8%. 

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