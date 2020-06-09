Raiffeisen Bank переносит разработку интернет-банкинга в Украину

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI), у которой есть 7 дочерних банковских учреждений в 13 странах Центральной и Восточной Европы, переносит разработку своего сервиса цифрового банкинга в Украине.

Об этом сообщает австрийская газета Der Standard.

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Указано, что разработчики программного обеспечения (ІТ были разделены на 30 небольших, гибких групп) уже некоторое время работают над соответствующими приложениями под общим названием Digital Banking Engine. Команда в Вене включала 45 человек, 33 из которых, по словам пресс-секретаря RBI, внутренние работники, остальные — внешние.

"Однако в конце мая проект был перенесен в Украину", — говорится в статье под заголовком "ІТ-работа: Raiffeisen Bank переносит цифровой банкинг в Украине".

Отмечается, что ІТ-персонал RBI был проинформирован о переносе этих работ в Украине 25 мая. Учитывая это, сотрудники IТ-отдела в Вене теперь опасаются потерять работу.

Впрочем, в банковской группе заверили, что намерены сохранить "внутренних" работников и привлечь их к другим проектам, а также позаботятся о "внешних".

Как пишет газета, разработку "двигателя цифрового банкинга" поручено украинскому стартапу Edenlab, который имеет мощную ІТ-команду и "ловко" работает.

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Автор публикации Рената Грабер поинтересовалась, почему этот проект перебазируется именно в Украину, ведь RBI имеет дочерние банки еще в 12 странах. При этом она напомнила, что членом правления RBI, ответственным за сферу розничного банковского бизнеса, является украинец Андрей Степаненко.

В свою очередь в пресс-службе RBI объяснили, что в Украине есть высококвалифицированная команда, и проект "будет находиться в 100-процентной дочери RBI".

В то же время пресс-секретарь австрийской банковской группы не стала комментировать, покупает ли RBI украинский Edenlab.

Ранее в государственном ПриватБанке произошла аварийная ситуация: из-за технического сбоя в четверг, 4 июня, украинцы не могли войти в мобильное приложение "Приват24". Также не работала горячая линия госбанка.