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Банки 6 минут назад

Райффайзен Банк Аваль упростил свое название

Руководство банка считает, что название должно быть проще

Фото: Facebook/Райффайзен Банк Фото: Facebook/Райффайзен Банк
Фото: Facebook/Райффайзен Банк

С 17 июня Райффайзен банк Аваль сменил название на Райффайзен Банк с соответствующими изменениями в уставе и Государственном реестре. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Название банка должно быть проще, как и все для наших клиентов: простыми должны быть наши продукты и сервисы. Мы продолжаем трансформацию, это часть нашей стратегии. Двигаясь к простоте, мы подчеркиваем принадлежность к мощной международной финансовой группе", — заявил глава правления банка Александр Писарук.

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По информации финучреждения, Райффайзен Банк продолжает выполнять свои обязанности перед клиентами как правопреемник Райффайзен банка Аваль.

При этом в банке отмечают, что из-за переименования клиентам не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карты или переоформлять документы.

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Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году. На 1 марта 2021 года крупнейшими акционерами его были Raiffeisen Bank International с 68,27% акций и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 30%. Еще 1,19% акций принадлежали другим юрлицам и 0,54% — физлицам.

Согласно данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов Райффайзен банк Аваль занимал 5-е место (118,336 млрд грн) среди 73 действовавших банков.

Ранее сообщалось, что Райффайзен Банк Аваль стал 23-м банком, подключившимся в качестве идентификатора к системе удаленной идентификации BankID. 

Напомним, по итогам первых четырех месяцев 2021 года Райффайзен Банк Аваль занял второе место среди украинских банков по прибыльности.

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