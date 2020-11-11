НБУ оставил гривню без поддержки

С начала этой недели межбанковский валютный рынок саморегулируется — Нацбанк на торги не выходит ни с покупкой, ни с продажей валюты. При этом гривня чувствует себя уверенно. Значительных колебаний курса нет.

11 ноября на торги на межбанке будет иметь влияние фактор выходного дня у США — американцы празднуют День ветеранов. В связи с этим украинский межбанк будет работать по доллару на условиях поставки валюты ТОМ.

Также рынок продолжает следить за ходом визита главы НБУ Кирилла Шевченко в США — туда он поехал еще 8 ноября и планирует находиться до 13 ноября. На встречах с руководством МВФ, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) Шевченко пытается убедить представителей этих организаций в том, что НБУ остается независимым, требования международных организаций выполняются, реформы проводятся и таким образом склонить их к предоставлению Украине финансовой помощи.

Вчерашние размещение ОВГЗ Минфином, по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, не оказало влияния на рынок.

Отметим, 10 ноября Министерство финансов предлагало инвесторам купить ОВГЗ на 168, 350 и 826 дней номинированные в гривне и долларовые ОВГЗ сроком обращения 448 дней. Разместить гривневые ОВГЗ сроком обращения 826 дней Минфину не удалось. Гривневые ОВГЗ на строк 168 и 350 дней принесли в государственный бюджет 5,562 млрд грн. ОВГЗ номинированные в долларах — 82,3 млн долларов.

"При этом нерезиденты продолжают выходить из гривневых облигаций и "сидят в гривне", что формирует навес ликвидности для входа в доллар или закупки новых облигаций по более высокой доходности", — говорит в комментарии Delo.ua Андрей Шевчишин.

Из текущих новостей, которые имеют влияние на рынок валют, Шевчишин выделяет данные о снижении объема золото-валютных резервов Украины. "Так, в октябре резервы сократились на 1,5%, до 26,1 млрд долларов. При этом глава Нацбанка Украины заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом позволит увеличить международные резервы Украины до 29-30 млрд долларов", — отмечает он.

Вместе с тем, по словам Шевчишина, на внутренний валютный рынок по-прежнему продолжает влиять негативный фактор роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит ослабляться и будет находиться в диапазоне 28,15-28,25 гривен за доллар", — говорит Шевчишин.

Тем временем, 11 ноября по сравнению со вчерашним днем, 10 ноября, НБУ почти не изменил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару — снизился с 28,1116 грн/доллар до 28,1206 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 11 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,1206 грн;

✅ 1 евро — 33,2006 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,696 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,2275 грн.

На межбанковском валютном рынке 11 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником в покупке вырос на 1 копейку, в продаже — на 0,5 копейки. 10 ноября торги закрылись на уровне 28,15/28,1750 грн/доллар, в среду открылись курсом — 28,16/28,18 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 11 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,2428/33,2636 грн за евро. 10 ноября закрылись на уровне 33,2535/33,2831 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,10-28,30 грн/доллар, по евро — 33,00-33,50 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,30 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,35 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу — 28,27/28,32 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара вырос на 3 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,24/33,33 грн/евро. По сравнению со вторником курс евро в покупке снизился на 1 копейку, в продаже — на 5 копеек. 10 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,25/33,38 грн/евро.