Рекордсменка-долгожительница Кане Танака отпраздновала 118-летие

Кане Танака, признанная старейшим человеком в мире, отпраздновала свое 118-летие в Фукуоке, на юго-западе Японии. Об этом сообщают The Japan Times.

Женщина родилась 2 января 1903 года, в один день с первым самолетом братьев Райт и в один год с писателем Джорджем Оруэллом.

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Книга рекордов Гиннеса признала ее старейшим человеком в мире в марте 2019-го, когда Кане было "всего" 116.

В сентябре 2020 года Кане Танака установила также абсолютный возрастной рекорд Японии — 117 лет и 261 день.

В настоящее время Танака живет в доме престарелых и отметила свой день рождения с другими его жителями. "Всем аплодирую", — сказала она. Выглядела при этом довольной.

Обычно Танака проводит время, тренируясь и играя в Реверси. В доме престарелых говорят, что у нее хороший аппетит, она любит шоколад и колу.

На вопрос о секрете долголетия сама Танака отвечает: "Ешьте вкусную еду и учитесь". Она сказала, что хочет дожить до 120 лет.

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"Я счастлив, что ей весело, — сказал 61-летний внук долгожительницы Эйдзи. — Из-за пандемии коронавируса стало сложнее, но с Кане все в порядке".