Российский оппозиционный политик Гудков сбежал в Украину, опасаясь ареста

Бывший депутат Госдумы России (2011-2016) Дмитрий Гудков решил перебраться в Украину, заявляя о своем возможном аресте в России. Об этом он написал накануне на своей странице в Facebook.

"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры. Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", — заявил российский политик.

По его словам, возбуждение против него в России уголовного дела имеет целью не допустить его участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

"Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках", — написал Гудков.

Он также заверил, что не давал подписку о невыезде и, соответственно, не нарушал ее.

1 июня дома у Гудкова прошли обыски, после которых он был задержан и доставлен в Главное следственное управление Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве.

Впоследствии выяснилось, что экс-депутат Госдумы проходит подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (пункт "б" части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ) в результате якобы неуплаты долга в 1 млн рублей по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Потерпевшим по делу выступает департамент городского имущества Москвы, числящийся собственником помещения.

Сам Гудков заявил, что речь идет о подвале, отремонтированном на деньги его отца, также экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. По его словам, "городу все вернули, город на этом сейчас зарабатывает, сдает в аренду". С обысками пришли и к соратникам Гудкова — бывшему помощнику Александру Соловьеву и главе предвыборного штаба политика Виталию Венидиктову. По тому же делу была задержана тетя оппозиционера Ирина Ермилова.

3 июня Гудков объявил, что и он, и она были отпущены по истечении двух суток, за которые должна была быть избрана мера пресечения.

"Что в итоге произошло и на каком верху, на знаю до сих пор. Огласка? Полное отсутствие хоть каких-то доказательств? Преддверие встречи Путина с Байденом? Гласная и, возможно, существовавшая негласная поддержка? Все вместе? Я не знаю. Но понятно одно: черная метка. Пойдешь в Думу — посадим и тебя, и тетю. А для нее в 60 лет, после ковида, это почти синоним смертного приговора", — написал тогда он.

Отметим, что Гудков был избран в Госдуму в 2011 году от партии "Справедливая Россия", однако в 2013 году вместе со своим отцом был исключен из этой политсилы за нарушение партийной дисциплины, в частности, за участие в акциях протеста. На выборах Госдумы 2016 года Гудков-младший баллотировался в одномандатном округе в Москве от партии "Яблоко", но занял в нем лишь второе место и не был избран.

В 2018 году прекратил сотрудничество с "Яблоком" и инициировал создание с экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак новой политсилы под названием Партия перемен на базе партии "Гражданская инициатива", которую и возглавил. Однако последующие два года Министерство юстиции РФ отказывало в официальном переименовании этой партии, и в итоге Гудков покинул и ее, уступив лидерство прежнему главе партии Андрею Нечаеву.