Рынок труда: какие профессии и навыки будут востребованы в ближайшем будущем

В ближайшие пять лет с рынка труда могут исчезнуть 85 млн рабочих мест, однако развитие технологий создаст 97 млн новых.

Об этом говорится в докладе The Future of Jobs Всемирного экономического форума 2020 года. В отчете специалисты рассказали о тенденции рабочих мест и навыков среди работников на ближайшие пять лет.

Так, согласно исследованию, некоторые профессии станут совершенно ненужными, в то время как спрос на другие будет расти.

На рынке труда внедрение компаниями новых технологий изменит задачи, рабочие места и необходимые навыки для потенциальных работников. Работодатели отмечают, что через пять лет они планируют примерно поровну делить работу между людьми и машинами.

Тем временем, технологическая революция поможет создать 97 млн новых рабочих мест. Вместе с ростом экономики появятся и новые роли в IT-сфере — такие, как искусственный интеллект (ИИ), управление сетями и написание контента.

Новых вакансий будет больше в отраслях экономики данных и ИИ, проектировании, облачных расчетах и ​​разработке продуктов.

Что касается необходимых навыков, то до 2025 года важнейшими станут аналитическое мышление, креативность и гибкость.

В этом году, как отмечают аналитики, среди навыков, пользующихся наибольшим спросом, появилось и умение самоуправления.

В то же время удаленная работа в ближайшие пять лет не утратит своей актуальности. В частности, около 84% работодателей планируют быстро оцифровать рабочие процессы и увеличить количество людей, работающих удаленно.

Представители бизнеса говорят, что сейчас они имеют возможность перевести 44% своих сотрудников на удаленную работу. При этом 78% работодателей опасаются, что это может негативно сказаться на эффективности труда.

Доклад подготовлен на основе опросов бизнес-лидеров и стратегов по управлению персоналом со всего мира.

Напомним, в феврале в Государственном центре занятости Минсоцполитики составили рейтинг самых востребованных профессий в 2020 году на внутреннем рынке труда.