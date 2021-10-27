Политика 9 минут назад

Самоуправство в Днепре уже привлекает внимание иностранных СМИ, но не Зеленского — эксперт

Действия мэра Днепра Филатова попали в объектив британского журналиста

Мэр Днепра Борис Филатов Мэр Днепра Борис Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов

Пока политическое руководство страны занято разборками на центральном уровне, в регионах местная власть самостоятельно мобилизует собственный силовой аппарат и позволяет себе откровенное пренебрежение даже к судебной ветви власти. Это в конечном итоге подрывает авторитет власти, что является очень рискованным.

Такое мнение в своем блоге в сети Facebook высказал эксперт в области конституционного права и политики Богдан Бондаренко, комментируя расследование британского журналиста Тима Уайта "Russia returns to Ukraine: oligarchs, criminals and local elites", которое вышло 26 октября.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Бондаренко отмечает, что в политическом аспекте Владимир Зеленский ведет борьбу чуть ли не на всех фронтах одновременно: Медведчук, олигархи, оппозиция, суды и т.д.... В то же время, происходят параллельные процессы, которые, обретая медийный вес, ставят перед командой, занимающейся у Зеленского региональной политикой, а именно Кириллом Тимошенко, ряд вопросов.

"Например, сегодня вышло расследование "Russia returns to Ukraine: oligarchs, criminals and local elites", авторства Тима Уайта, который известен и другими резонансными фильмами, которые вы можете найти в сети. Ключевой акцент — на вопросах города Днепра. За многими эпизодами, которые поднимаются в рамках расследования, упоминаются случаи отключения водоснабжения в Амур-Нижнеднепровском районном суде Днепра, ответственность за которое Филатов признал лично и утверждал, что будет его продолжать. Кстати, тогда судьи обратились к Зеленскому, Совету судей, генпрокурору, руководителю Офиса президента и просили защитить их, как представителей государственной власти, от давления местного самоуправления. О реакции мне лично не известно", — замечает Бондаренко.

Он добавляет, что в фильме также упоминается использование силового ресурса "Муниципальной стражи" в столкновениях в Днепре, избиении журналистов и тому подобное. В контексте силового блока журналист вспоминает фамилию Михаила Кошляка (партнер Филатова, депутат Днепропетровского областного совета от "Оппозиционной платформы — за жизнь" и владельца нескольких охранных фирм — ред.) и его потенциальные связи с городской властью.

"Кстати, пример с отключением водоснабжения в суд не является единичным, мэр Днепра уже делал так в 2017 году и даже публично об этом заявлял генпрокурору Луценко. Уже тогда центральная власть на это не реагировала", — напоминает эксперт.

По мнению Бондаренко, в случае если центральная власть будет закрывать глаза на самоуправство в регионах, в частности в Днепре, это однозначно будет создавать вакуум силы центра и позволять просматривать баланс сил в пользу ослабления центральной власти, что является рискованным. Этим вакуумом могут воспользоваться пророссийские силы для повторения событий 2014-го года — новой "русской весны".

Читайте также:
Покровительство Офиса президента развязало руки мэру Днепра Филатову, — эксперт

Документальный фильм "Россия возвращается в Украину: олигархи, криминалитет и местные элиты" — первый 30-минутный фильм из серии расследований новых угроз безопасности, которые возникают из-за активизации сетей российских агентов в Украине и других странах Восточной Европы.

Автором фильма является журналист-расследователь Тим Уайт, известный своими громкими расследованиями российских гибридных воздействий: "Nothing but lies: Fighting fake news" (разоблачение российской пропаганды и гибридных действий Кремля), а также "One World Cup, One War, How Much Corruption" (о коррупционном сотрудничестве с Россией во время выбора страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу в 2018 году).

Автор показывает механизмы усиления российского влияния на украинские регионы, роль и задачи каждого элемента конструкции российской гибридной агрессии. В частности, роль местных политиков и представителей криминальных кругов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Офшоры Зеленского: у НАПК к декларации президента претензий нет
Офшоры Зеленского: у НАПК к декларации президента претензий нет
Вытащил козырь: Зеленский назначил выдвиженца от Колыхаева в округе №184 главой ОГА
Вытащил козырь: Зеленский назначил выдвиженца от Колыхаева в округе №184 главой ОГА
Угроза безопасности: Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ
Угроза безопасности: Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине включили в "красную" зону по Covid-19 сразу семь областей

  3. В Украине вводят документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19: Ляшко назвал дату

  4. Вся правда о 5G: когда новый стандарт связи появится в Украине и насколько он безопасен

  5. Обязательная вакцинация нарушает права человека? Решения ЕСПЧ доказывают обратное

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...