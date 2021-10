Самоуправство в Днепре уже привлекает внимание иностранных СМИ, но не Зеленского — эксперт

Пока политическое руководство страны занято разборками на центральном уровне, в регионах местная власть самостоятельно мобилизует собственный силовой аппарат и позволяет себе откровенное пренебрежение даже к судебной ветви власти. Это в конечном итоге подрывает авторитет власти, что является очень рискованным.

Такое мнение в своем блоге в сети Facebook высказал эксперт в области конституционного права и политики Богдан Бондаренко, комментируя расследование британского журналиста Тима Уайта "Russia returns to Ukraine: oligarchs, criminals and local elites", которое вышло 26 октября.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Бондаренко отмечает, что в политическом аспекте Владимир Зеленский ведет борьбу чуть ли не на всех фронтах одновременно: Медведчук, олигархи, оппозиция, суды и т.д.... В то же время, происходят параллельные процессы, которые, обретая медийный вес, ставят перед командой, занимающейся у Зеленского региональной политикой, а именно Кириллом Тимошенко, ряд вопросов.

"Например, сегодня вышло расследование "Russia returns to Ukraine: oligarchs, criminals and local elites", авторства Тима Уайта, который известен и другими резонансными фильмами, которые вы можете найти в сети. Ключевой акцент — на вопросах города Днепра. За многими эпизодами, которые поднимаются в рамках расследования, упоминаются случаи отключения водоснабжения в Амур-Нижнеднепровском районном суде Днепра, ответственность за которое Филатов признал лично и утверждал, что будет его продолжать. Кстати, тогда судьи обратились к Зеленскому, Совету судей, генпрокурору, руководителю Офиса президента и просили защитить их, как представителей государственной власти, от давления местного самоуправления. О реакции мне лично не известно", — замечает Бондаренко.

Он добавляет, что в фильме также упоминается использование силового ресурса "Муниципальной стражи" в столкновениях в Днепре, избиении журналистов и тому подобное. В контексте силового блока журналист вспоминает фамилию Михаила Кошляка (партнер Филатова, депутат Днепропетровского областного совета от "Оппозиционной платформы — за жизнь" и владельца нескольких охранных фирм — ред.) и его потенциальные связи с городской властью.

"Кстати, пример с отключением водоснабжения в суд не является единичным, мэр Днепра уже делал так в 2017 году и даже публично об этом заявлял генпрокурору Луценко. Уже тогда центральная власть на это не реагировала", — напоминает эксперт.

По мнению Бондаренко, в случае если центральная власть будет закрывать глаза на самоуправство в регионах, в частности в Днепре, это однозначно будет создавать вакуум силы центра и позволять просматривать баланс сил в пользу ослабления центральной власти, что является рискованным. Этим вакуумом могут воспользоваться пророссийские силы для повторения событий 2014-го года — новой "русской весны".

Документальный фильм "Россия возвращается в Украину: олигархи, криминалитет и местные элиты" — первый 30-минутный фильм из серии расследований новых угроз безопасности, которые возникают из-за активизации сетей российских агентов в Украине и других странах Восточной Европы.

Автором фильма является журналист-расследователь Тим Уайт, известный своими громкими расследованиями российских гибридных воздействий: "Nothing but lies: Fighting fake news" (разоблачение российской пропаганды и гибридных действий Кремля), а также "One World Cup, One War, How Much Corruption" (о коррупционном сотрудничестве с Россией во время выбора страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу в 2018 году).

Автор показывает механизмы усиления российского влияния на украинские регионы, роль и задачи каждого элемента конструкции российской гибридной агрессии. В частности, роль местных политиков и представителей криминальных кругов.