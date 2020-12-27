Сбили золото, покрасили в серый цвет. Зеленская рассказала, как они переехали на госдачу

Семья президента Украины Владимира Зеленского сделала ряд преобразований на государственной даче в Конча-Заспе, где сейчас живет президент.

Об этом в интервью журналу "Новое время" рассказала первая леди Елена Зеленская.

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"Мы сняли эти люстры. Больше скажу: в некоторые помещения мы даже не заходим. Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили (стены) в серый цвет", — рассказала "первая леди".

По ее словам, с первых дней служба охраны уговаривала их (семью президента — Delo.ua), переехать в место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности.

"Потому что в многоквартирном доме сложно: там есть соседи, пропускной режим им мешает. И они (госохрана — Delo.ua) не могут полностью свою работу выполнять. Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать", — пояснила Зеленская.

Она добавила, что мечтает "когда‑нибудь иметь свое жилье".

"Может быть, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы", — сказала Зеленская.

Напомним, в июле этого года Зеленский продал свой дом и сообщил, что будет временно жить в государственной резиденции.

В то же время, еще на этапе выборов президента Зеленский отрицал, что будет пользоваться государственным жильем.