СБУ открыла уголовное производство на главу Николаевской ОГА Стадника

Начальник Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак открыл уголовное производство в отношении главы Николаевской ОГА Александра Стадника и его подчинённых за невыполнение решения бюджета о финансировании медицины. Об этом сообщил журналист Олег Деренюга в своем Telegram.

"Более 2 недель губернатор не подписывает решение, принятое еще в марте", — пояснил Деренюга.

По его информации, уголовное производство будет открыто по статье 367 Уголовного кодекса Украины ("Служебная халатность"). Помимо главы Николаевской ОГА по делу проходят глава бюджетной комиссии Николаевского облсовета и директор КП "Николаевский международный аэропорт" Федор Барна и заместитель главы ОГА Татьяна Стахевич.

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Напомним, 27 марта текущего года депутаты Николаевского облсовета приняли решение увеличить в бюджете области объем денег на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После этого глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги, однако до сегодняшнего дня это не случилось.

В ответ на это глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что планирует инициировать обращение к президенту Владимиру Зеленскому "о высказывании недоверия" руководителю Николаевской областной государственной администрации Александру Стаднику. По ее словам, в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний "вопрос стоит критично" и что через несколько дней не будет чем выплатить аванс медработникам.