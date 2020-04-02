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СБУ подозревает "Евролаб" в распространении эпидемии коронавируса

Согласно расследованию, руководство фирмы намеренно не сообщило информацию о положительных результатах на COVID-19 у некоторых людей

СБУ подозревает "Евролаб" в распространении эпидемии коронавируса СБУ подозревает "Евролаб" в распространении эпидемии коронавируса
Фото: КРАПКА

Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО "Евролаб" действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, речь идет об умышленном несообщении соответствующих государственным органам информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

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В связи с этим, 1 апреля, на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация.

В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве.

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Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.

Стоит отметить, что накануне президентских выборов Владимир Зеленский в рамках подготовки к дебатам с Петром Порошенко сдавал анализ крови в клинике "Евролаб".

 

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