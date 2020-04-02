СБУ подозревает "Евролаб" в распространении эпидемии коронавируса

Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО "Евролаб" действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, речь идет об умышленном несообщении соответствующих государственным органам информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

В связи с этим, 1 апреля, на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация.

В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.

Стоит отметить, что накануне президентских выборов Владимир Зеленский в рамках подготовки к дебатам с Петром Порошенко сдавал анализ крови в клинике "Евролаб".