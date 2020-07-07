СБУ поймала в Одессе членов преступной группировки, похитивших предпринимателя (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе межэтническую организованную группировку, которая терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона. Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали четырех организаторов банды при попытке похищения человека.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По предварительным данным следствия, в состав банды входило больше 10 жителей областного центра. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали от пострадавших крупные суммы денег. В случае неуплаты фигуранты угрожали людям насилием и физической расправой. По оперативной информации, деятельность группы контролировал "вор в законе" по кличке "Лоту Гули", который скрывается за границей от украинского правосудия.

Сотрудники СБУ получили информацию о подготовке участниками банды похищения местного предпринимателя. Из-за угроз убийством злоумышленники планировали "выбить" из потерпевшего деньги. В ходе следственных действий в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, которые направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия для привлечения к ответственности других участников группировки. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, что ранее Верховная Рада Украины включила в Уголовный кодекс понятия "вор в законе", "преступное сообщество" и "сходка" и определила уголовную ответственность за действия, которые подпадают под них.