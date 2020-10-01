Общество 9 минут назад

СБУ разоблачила менеджмент строительной компании на выводе в офшоры 500 млн грн (ФОТО)

"Отмытые" деньги дельцы выводили за рубеж через возможности подконтрольной банковского учреждения

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в офшоры.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в ходе досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали в свой инвестиционный фонд деньги покупателей объектов недвижимости.

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С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир.

Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили деньги на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.

Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их в аффилированного нерезидента.

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"Отмытые" деньги дельцы выводили за рубеж через возможности подконтрольной банковского учреждения.

Ориентировочная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017 — 2020 годы составляет более 500 млн грн.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы.

Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделок, не учтены наличные средства. Продолжаются следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разоблачила группу компаний-юрлиц, которые проводили махинации на фондовом рынке.

Общий объем таких операций за период 2019 — 2020 годов составил более 2,8 млрд грн.

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