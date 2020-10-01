СБУ разоблачила менеджмент строительной компании на выводе в офшоры 500 млн грн (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в офшоры.
Как сообщает пресс-центр СБУ, в ходе досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали в свой инвестиционный фонд деньги покупателей объектов недвижимости.
С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир.
Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили деньги на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.
Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их в аффилированного нерезидента.
"Отмытые" деньги дельцы выводили за рубеж через возможности подконтрольной банковского учреждения.
Ориентировочная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017 — 2020 годы составляет более 500 млн грн.
В рамках уголовного производства по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы.
Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделок, не учтены наличные средства. Продолжаются следственные действия.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разоблачила группу компаний-юрлиц, которые проводили махинации на фондовом рынке.
Общий объем таких операций за период 2019 — 2020 годов составил более 2,8 млрд грн.