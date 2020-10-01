Фонд гарантирования разоблачил еще двух мошенников на финансовом рынке Украины

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) обнаружил в сети Интернет очередные финансовые компании, вводящие в заблуждение клиентов, публикуя на своих сайтах скан-копии поддельных документов, в частности свидетельства участника Фонда.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, компании MOBIL BOX и ONLINE TERMINAL опубликовали скан-копии свидетельства участника Фонда гарантирования.

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По информации регулятора, в этих документах совпадает номер и регистрационный номер, а также дата выдачи, которые соответствуют настоящему свидетельству, которое принадлежит существующему банку-участнику Фонда.

ФГВФЛ подчеркивает, что эти финансовые компании не могут быть участниками Фонда гарантирования, так как, согласно статье 17 Закона о системе гарантирования вкладов физлиц, этот статус приобретают только банки Украины (кроме Ощадбанка). То есть, зарегистрированные Нацбанком юридические лица, имеющие банковскую лицензию и в названии которых, согласно статье 15 Закона о банковской деятельности, присутствует слово "банк".

В опубликованных документах компании также используют несколько названий юрлиц: MOBIL BOX — Украина, MOBIL BOX, MOBIL BOX UA.

А также ONLINE TERMINAL — Украина, ONLINE TERMINAL, ONLINE TERMINAL UA.

В одной из опубликованных скан-копий документов указан один и то же идентификационный код юридического лица, по которому сведения о компании в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований отсутствуют.

В Фонде также обращают внимание на полную идентичность интерфейса и текстового наполнения сайтов этих компаний.

Кроме того, компания MOBIL BOX рассылает SMS-сообщения, в которых оповещает получателя, что он якобы получил победу в независимом отборе, а награда составляет 200 000 грн. Для получения дополнительной информации компания предлагает "победителю" обратиться по указанным телефонным номерам.

Напомним, ранее подобные мошеннические действия Фонд гарантирования обнаружил у компании CENTR MOTORS, которая также разместила среди документов, которыми она якобы владеет, поддельную скан-копию свидетельства участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) предупреждал о мошеннических действиях некоторых компаний, которые сознательно вводят в заблуждение своих клиентов, предлагая за определенную плату свое "содействие" в возвращении средств кредиторам неплатежеспособных банков, в частности, вкладчикам 200+ и юридическим лицам.