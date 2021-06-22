Происшествия 6 минут назад

СБУ задержала иностранца, которого разыскивал Интерпол за терроризм

Злоумышленника поймали в Черкассах в ходе спецоперации, которая проходила в рамках противодействия международному терроризму

Фото здесь и далее: СБУ Фото здесь и далее: СБУ
Фото здесь и далее: СБУ

Служба безопасности Украины задержала иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что поймали злоумышленника в Черкассах в ходе спецоперации, которая проходила в рамках противодействия международному терроризму.

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Оперативники установили, что иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства.

Сейчас к задержанному применили временный арест сроком на 40 суток и поместили его в Черкасский следственный изолятор до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства — инициатора розыска.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины выявила канал нелегальной переправки за границу товаров военного назначения.

Там сообщили, что участники схемы пытались незаконно отправить оборудования для инженерного обеспечения воинских подразделений. Сотрудники СБУ задержали организатора схемы на попытке незаконного отправления за границу комплектующих к бронированных эвакуационных машин БРЭМ-1.

Оказалось, что нелегальный бизнес организовал житель Хмельницкого. Злоумышленник наладил канал незаконного экспорта военной продукции в нескольких стран Центральной Европы и Северной Америки.

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