СБУ перекрыла канал нелегальной перевозки за границу оборудования для бронетехники

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила канал нелегальной переправки за границу товаров военного назначения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, участники схемы пытались незаконно отправить оборудования для инженерного обеспечения воинских подразделений.

В частности, сотрудники СБУ задержали организатора схемы на попытке незаконного отправления за границу комплектующих к бронированных эвакуационных машин БРЭМ-1.

Сотрудники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Хмельницкого. Злоумышленник наладил канал незаконного экспорта военной продукции в нескольких стран Центральной Европы и Северной Америки.

Для незаконного трансграничного перемещения дельцы использовали сервисы международной почтовой связи.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по статье 333 ("Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю") Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для установления источников поступления элементов вооружения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.

Напомним, в октябре прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в страну трех зенитно-ракетных комплексов С-125 советского производства на сумму более 110 млн грн.

В декабре СБУ разоблачила и заблокировала деятельность группы лиц, продававших контрафактные комплектующие для железнодорожного транспорта.