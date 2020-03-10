Политика и экономика 20 минут назад

Шмыгаль обещает начать ликвидацию ГАСИ на этой неделе

Также есть еще ряд органов, которые подлежат либо ликвидации, либо реформированию

Шмыгаль обещает начать ликвидацию ГАСИ на этой неделе Шмыгаль обещает начать ликвидацию ГАСИ на этой неделе
Денис Шмыгаль. Фото: golos.ua

Кабинет министров в начале этой недели начнет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина", сообщает "Интерфакс-Украина".

"…мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю, на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", — сказал он в пятницу, 6 марта, вечером.

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По словам главы правительства, есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 5 марта заявил, что ожидает ликвидации ГАСИ в ближайшие две недели.

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Напомним, в декабре 2019 года в Украине начал работу электронный кабинет застройщика (ЭКЗ). Отныне регистрация и получение документов, разрешений, лицензий и сертификатов по объектам строительства автоматизирована.

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