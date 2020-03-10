Шмыгаль обещает начать ликвидацию ГАСИ на этой неделе

Кабинет министров в начале этой недели начнет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина", сообщает "Интерфакс-Украина".

"…мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю, на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", — сказал он в пятницу, 6 марта, вечером.

По словам главы правительства, есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 5 марта заявил, что ожидает ликвидации ГАСИ в ближайшие две недели.

Напомним, в декабре 2019 года в Украине начал работу электронный кабинет застройщика (ЭКЗ). Отныне регистрация и получение документов, разрешений, лицензий и сертификатов по объектам строительства автоматизирована.