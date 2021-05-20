Скасувати інструмент рефінансування банків — не до кінця опрацьована заява — президент АУБ

Президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас вважає, що ініціатива НБУ згорнути довгострокове рефінансування банків, потребує серйозного обговорення банківської спільноти.

Про це він сказав у коментарі Delo.ua.

"Національний банк — це кредитор останньої інстанції і фактично його задача полягає у тому, що тоді, коли у банків складається розрив ліквідності як то, наприклад, вкладники активно забирають кошти з різних причин, підтримати банк у той момент. Національний банк часто допомагає банкам справитися з кризою ліквідності для того, щоб потім ці банки могли виплачувати свої вклади і таким чином не створювати форсмажорні ситуації. Якщо такого кредитора останньої інстанції не буде, то тоді виникає питання: хто буде кредитором останньої інстанції? Я думаю, що це така ініціатива, яка потребує серйозного обговорення банківської спільноти", — зазначає Андрій Дубас.

Зробити заміну НБУ у ролі кредитора останньої інстанції банків, за словами президента АУБ, на сьогодні складно.

Тому на даний момент потрібно відповідати на запитання Хто може виступити кредитором останньої інстанції банків? Чи це буде Міністерство фінансів чи це хто має бути. "Я не думаю, що це такий простий процес. Законодавство на сьогодні у нас передбачає, що це Національний банк. Хто ще має кошти — Нацбанк він є суб’єктом, який робить і друк коштів і емісію і таке інше. Якщо це буде Міністерство фінансів — то воно ж не має вільної ліквідності. Воно оперує державним бюджетом в рамках державного бюджету, закону, який приймається. Якщо це хтось інший може стати, то це питання, яка спроможність такої установи бути кредитором останньої інстанції. Рефінансування — це один із інструментів, який Нацбанк може використовувати для підтримки банківської системи", — каже Андрій Дубас.

Разом з тим президент АУБ допускає певні обмеження в рефінансуванні. "Це може бути інструмент обмеження, наприклад, коли отримується кредит рефінансування, але є виключення для того, коли під цей кредит купуються ОВДП. Тоді це інструмент. Але просто скасувати інструмент рефінансування як кредиту підтримки ліквідності я думаю що це дуже таки заява на сьогоднішній момент не до кінця опрацьована", — говорить він.

Зазначимо, за деякими оцінками експертів і оцінкою НБУ, значна частина рефінансування банків пішла на покупку ОВДП.