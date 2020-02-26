Сколько зарабатывают интернет-маркетологи в Украине — исследование

В интернет-маркетинге мужчины в среднем зарабатывают на $100 больше женщин, а доход digital-маркетолога в Киеве на 70% выше, чем в остальных городах Украины. Не имеет и не получает высшего образования — только 7% интернет-маркетологов. Такие результаты показало исследование рынка за 2019 год, проведенное одесской IT-компанией Serpstat. В опросе поучаствовало 9726 специалистов из Украины, России, Казахстана и Беларуси.

Аудитория исследования

Опрос за 2019 год — четвертое исследование уровня зарплат в интернет-маркетинге. До Serpstat аналогичные рейтинги строились только для IT-специальностей.

Среди опрошенных оказалось почти 3400 интернет-маркетологов из Киева. Столько же респондентов проживает в остальных городах Украины вместе взятых. При этом средняя зарплата в Киеве составила $715, а в других городах — $500.

Распределение по полу не изменилось с прошлого года: 57% — мужчины и 43% — женщины. Средний возраст опрошенных составил 28-29 лет.

В сферах SEO и PPC доля мужчин среди респондентов составила две трети. Женщины преобладают в сфере контент-маркетинга (75%) и SMM (63%). Практически полный баланс — в Marketing & Sales.

Разница в заработной плате между мужчинами и женщинами сохранилась. Опрошенные мужчины в месяц зарабатывают в среднем на $100 больше.

Уровень образования

Сравнивая с 2018 годом, увеличилась доля специалистов, имеющих два высших образования (7%). Количество респондентов со средним и средним специальным образованием уменьшилось до 7%. 86% опрошенных имеют высшее или неоконченное высшее образование.

Вырос и уровень владения английским языком среди маркетологов. 39% отметили, что имеют уровень Intermediate (в 2018 году этот показатель составил 27%). На уровне Advanced или Proficiency английский знает только один из десяти специалистов.

Опыт и тип занятости

Большинство специалистов работает в интернет-маркетинге от двух до трех лет — об этом сообщили 19% и 20% соответственно. Один год работают 12% респондентов, а до года — 8%. Каждый десятый опрошенный сообщил, что работает 5 лет, примерно столько же — что трудится 4 года. А вот "матерых" работников с опытом работы от 10 лет всего 5%.

Половина интернет-маркетологов задействована в штате (in-house), доля фрилансеров на рынке упала до 14%.

По сравнению со вторым полугодием 2018 года, зарплаты всех респондентов выросли в среднем на $200 без привязки к рынкам, проектам и прочим параметрам.

Зарплаты по должностям

Чтобы корректно проанализировать распределение зарплат, мы разделили все должности на классические три уровня в зависимости от квалификации сотрудника: Junior, Middle и Senior.

SEO-специалисты

Большая часть SEO-специалистов указала, что имеет уровень компетенции Middle со средней месячной зарплатой в $750.

PPC-специалисты

Большинство специалистов по контекстной рекламе также указали, что их компетенция находится на уровне Middle. Зарплаты в этой сфере почти не отличаются от SEO.

SMM-специалист

Среди опрошенных SMM-специалистов большинство также указало позицию Middle. Здесь, как и год назад, наблюдается постепенный рост зарплат. Зарплата Junior SMM Specialist возросла на 14%, а медиана для этой сферы составила $600.

SEO/PPC Project Manager

Большинство опрошенных среди SEO и PPC Project Managers указали уровень компетенции Senior. Медиана зарплат среди проджект-менеджеров — $1200 в месяц.

Marketing & Sales

Большинство выбрали уровень компетенции Middle. Медиана же составила $800.

Итоги

1. Феномен свитчинга становится все популярнее. Об этом косвенно говорит рост числа специалистов с двумя дипломами.

2. Наиболее популярными сферами в диджитале по-прежнему остаются Marketing & Sales, SEO и PPC.

3. Большинство интернет-маркетологов имеют в среднем 2–3 года опыта работы на рынке.