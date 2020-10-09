Экономика 40 минут назад

"Слив" данных госаудита — результат целенаправленной кампании против "Нафтогаза", — Кобаль

Эксперт утверждает, что атакуют непосредственно главу компании

Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины" Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Ситуация со "сливом" в СМИ данных государственного аудита НАК "Нафтогаз Украина" — это закономерный результат целенаправленной кампании против компании. Об этом в эфире 112 канала заявил Геннадий Кобаль, директор консалтинговой компании ExPro Ukraine.

По словам эксперта, атака на главу Нафтогаза началась намного раньше.

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"Есть сведения, что под Коболева копают целенаправленно — основательный аудит проводился не только в центральном офисе "Нафтогаза", но и у его "дочек". Я еще два-три месяца назад слышал о том, что "на Коболева роют", — отметил Кобаль.

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Напомним, ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что ревизоры Держаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн. "Нафтогаз" не согласен с выводами аудиторов и объяснил причины правовых коллизий, связанных с регулированием его деятельности.

По словам политолога Кирилла Сазонова, нынешняя информатака против "Нафтогаза" — это попытка дискредитировать главу компании Андрея Коболева, как потенциального кандидата в премьер-министры.

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