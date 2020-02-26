Советник Гончарука хочет отменить упрощенное налогообложение для ФЛП

Одной из предпосылок налоговой реформы в Украине является отмена упрощенной системы налогообложения для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом заявил советник премьер-министра Алексея Гончарука, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош в эфире "Радио НВ".

"Это приводит к системе, когда богатые люди, которые очень много зарабатывают, платят намного меньше налоги, чем бедные люди, например, учителя, другие профессии", — сообщил Миклош.

По его словам, сегодняшняя налоговая система в Украине — крайне неустойчива.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Система, когда некоторые платят меньше 5 — 7%, а другие платят более 40% (ЕСВ плюс НДФЛ), это создает давление на тех, кто платит налоги, чтобы они использовали упрощенную систему, или они не будут способны конкурировать", — добавил Миклош.

Читайте также: Работа с ФОПами становится опасной

Он добавил, что механизм ФЛП используется у тех, у кого зарплата и так очень высокая — у IT-специалистов, адвокатов, врачей.

"Без отмены подобной налоговой неровности невозможно создать нейтральную справедливую налоговую систему, бороться с теневой экономикой", — подчеркнул Миклош.

Напомним, по данным Государственной налоговой службы, к началу 2020 года количество зарегистрированных физлиц-предпринимателей в Украине составила 1 млн 885,9 тысяч человек, что что на 19,8 тысяч больше, чем на начало 2019 года.