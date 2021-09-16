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В мире 1 час назад

SpaceX отправила в космос гражданский экипаж (ФОТО, ВИДЕО)

На борту космического корабля нет ни одного профессионального космонавта

Фото6 Getty Images Фото6 Getty Images
Фото6 Getty Images

16 сентября космическая компания SpaceX Илона Маска отправила на орбиту первый полностью гражданский экипаж, сообщает Forbes

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Как отмечает издание, четверо туристов SpaceX по плану поднимутся выше МКС (международная космическая станция. — Delo.ua) и телескопа "Хаббл" и около трех суток будут вращаться вокруг Земли.

При этом на борту нет ни одного профессионального космонавта.

Согласно информации SpaceX, четверка "гражданских астронавтов" поднимется на высоту 575 км над землей.

Стоит отметить, что эта орбита выше, чем орбиты Международной космической станции (420 км) и телескопа "Хаббл" (540 км). На этой высоте Crew Dragon будет облетать Землю каждые 90 минут на скорости примерно 27 360 км/ч — примерно в 22 раза быстрее скорости звука, передает Reuters.

В сумме полет займет трое суток от старта до приземления в Атлантическом океане. Астронавты находятся в многоразовом космическом корабле Crew Dragon Resilience, в космос его вывела также многоразовая ракета Falcon 9.

Ракета стартовала из космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Команду астронавтов возглавляет миллиардер Джаред Айзекман. Forbes оценивает его состояние в $2,4 млрд. Айзекман — основатель и гендиректор платежной компании Shift4 Payments. Согласно информации на сайте американского Forbes, она обеспечивает транзакции трети ресторанов и отелей в США.

В 2020 году компания стала публичной, у Айзекмана осталось 38%. SpaceX называет Айзекмана опытным пилотом. Три других члена экипажа — инженер, ветеран ВВС Крис Земброски, ученый-геолог Шиан Проктор и ассистент врача Хейли Арсено.

Ранее сообщалось, что американская компания Илона Маска SpaceX запустит шаттл NASA на спутник Юпитера.

Напомним, 15 апреля Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность (human landing system, HLS). В частности, для безопасного вывода выбрали супертяжелую ракету-носитель Starship.

 

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