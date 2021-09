SpaceX отправила в космос гражданский экипаж (ФОТО, ВИДЕО)

16 сентября космическая компания SpaceX Илона Маска отправила на орбиту первый полностью гражданский экипаж, сообщает Forbes.

Liftoff of @Inspiration4X ! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg

Как отмечает издание, четверо туристов SpaceX по плану поднимутся выше МКС (международная космическая станция. — Delo.ua) и телескопа "Хаббл" и около трех суток будут вращаться вокруг Земли.

При этом на борту нет ни одного профессионального космонавта.

Согласно информации SpaceX, четверка "гражданских астронавтов" поднимется на высоту 575 км над землей.

Стоит отметить, что эта орбита выше, чем орбиты Международной космической станции (420 км) и телескопа "Хаббл" (540 км). На этой высоте Crew Dragon будет облетать Землю каждые 90 минут на скорости примерно 27 360 км/ч — примерно в 22 раза быстрее скорости звука, передает Reuters.

В сумме полет займет трое суток от старта до приземления в Атлантическом океане. Астронавты находятся в многоразовом космическом корабле Crew Dragon Resilience, в космос его вывела также многоразовая ракета Falcon 9.

Ракета стартовала из космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Команду астронавтов возглавляет миллиардер Джаред Айзекман. Forbes оценивает его состояние в $2,4 млрд. Айзекман — основатель и гендиректор платежной компании Shift4 Payments. Согласно информации на сайте американского Forbes, она обеспечивает транзакции трети ресторанов и отелей в США.

The crew of #Inspiration4 is go for launch. pic.twitter.com/xou4rJJnjp