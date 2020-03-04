Общество 40 минут назад

"Спасите жизни!": в Киеве активисты провели митинг за легализацию конопли (ФОТО, ВИДЕО)

Люди призывают МОЗ всерьез заняться вопросом использования наркотических средств в медицинских целях

Miting MOZ 3 (2)
Miting MOZ 3 (2)
Miting MOZ 3 (1)
Miting MOZ 3 (1)
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В среду, 4 марта, в Киеве под стенами Министерства здравоохранения Украины представители различных общественных организаций протестовали против отсутствия эффективной государственной политики относительно наркотиков.

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Об этом сообщает корреспондент Delo.ua c места события.

На мероприятие собралось всего несколько десятков человек. Правоохранителей в Мариинском парке, где находится офис Министерства здравоохранения даже было больше.

В акции приняли участие члены общественных организаций "Ветераны за медицинский каннабис", "Мост", "Афина", "Женщины против рака". Также здесь мы заметили людей с символикой "Партии зеленых Украины".

Протестующие собрались здесь, чтобы высказать свое негативное отношение к мерам по реализации стратегии государственной политики относительно наркотиков, утвержденного правительством на 2019-2020 годы.

В частности, активисты недовольны остановкой изменений в отечественное законодательство относительно урегулирования использования каннабиса в нуждах науки и медицины, а также разработкой новых стандартов наркотических средств, пребывающих в незаконном обороте.

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Люди считают, что МОЗ занимается ублажением силовых структур забывая, что нужно не только бороться с незаконным использованием наркотических средств, но и использовать некоторые вещества в медицинских целях, для спасения человеческих жизней.

Участники акции хотят услышать от МОЗ ответы на следующие вопросы:

– Почему МОЗ не озвучивает свою позицию относительно использования медицинского каннабиса?

– Когда в Украине будут лекарственные средства на основе каннабиса?

– Какова позиция Украины на 63 сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в дискуссии относительно изменения классификации каннабиса в международном праве?  

За все время митинга к протестующим никто из Министерства так и не вышел.

Напомним, в настоящее время движение по созданию контролируемого оборота полного спектра лекарств на основе каннабиса приостановлено. Об этом во время пресс-конференции, проведенной в конце января, заявил директор Украинского мониторингового и медицинского центра по наркотикам и алкоголю Минздрава Сергей Шум.

Что касается Министерства внутренних дел, последняя реакция от них поступала в начале января: в своем видео-обращении заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заявил, что легализации каннабиса в Украине не будет. Эксперты и пациенты, в свою очередь, настаивают, что люди должны получать необходимое и научно обоснованное лечение. 

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