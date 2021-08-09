Политика 6 минут назад

Справи на суму понад 200 млн грн: у ДФС розповіли по провадження щодо корупції у Києві

Найбільш резонансні — це кримінальні провадження, що розслідуються податковою міліцією за фактом вчинення ряду злочинів економічної спрямованості

Справи на суму понад 200 млн грн: у ДФС розповіли по провадження щодо корупції у Києві Справи на суму понад 200 млн грн: у ДФС розповіли по провадження щодо корупції у Києві

6 серпня 2021 року під головуванням Генерального прокурора Ірини Венедіктової в Офісі Генерального прокурора відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів про стан протидії кримінальним корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. У нараді взяв участь начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Ігор Пахолок, — повідомляє прес-служба ДФС.

Державна фіскальна служба України вносить чималий вклад в антикорупційний напрям правоохоронної діяльності. Зазвичай ДФС здійснює досудові розслідування у провадженнях за фактами ухилення від сплати податків або, наприклад, підробки документів при реєстрації "фіктивних підприємств". Проте, без вчинення корупційних злочинів посадовцями місцевих органів влади, замовниками робіт і послуг злочинні схеми не працювали б.

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Поточного року ДФС викрито цілий пласт зловживань, що вчиняються посадовцями місцевої влади, та якими завдаються багатомільйонні збитки місцевим громадам та державному бюджету. Такі кейси є по багатьох регіонах, найбільш значні з них виявлені у Дніпропетровській, Черкаській областях та місті Києві.

Найбільш резонансні — це кримінальні провадження, що розслідуються податковою міліцією за фактом вчинення ряду злочинів економічної спрямованості, у т.ч. корупційних, до вчинення яких причетні службовці комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації.

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Наразі розслідуються 9 таких кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків (стаття 212 КК України), зловживання службовим становищем (стаття 364), розкрадання комунального майна і коштів (стаття 191 КК України) підробки документів при реєстрації юридичних осіб (стаття 205-1), зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права (стаття 364-1 КК України). До їх вчинення причетні комунальні підприємства та суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності, яким виділялися кошти з місцевого бюджету для надання послуг, проведення робіт та закупівель в інтересах громади м. Києва.

Вчинення таких правопорушень без участі замовників робіт, контролерів якості їх виконання є неможливим, тому основною версією слідства є вчинення злочинів за участі чи мовчазної згоди представників виконавчого органу Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації.

На сьогодні їх діяльність ґрунтовно документується. Здійснено понад 40 обшуків, допитано 75 посадовців та службовців комунальних та підрядних комерційних підприємств, здійснено 30 оглядів податкових адрес підприємств, проведено 8 судових експертиз, у тому числі судово-економічних, будівельно-технічних та інших. Про підозру на цей час повідомлено 4 особам, до суду спрямовано 2 епізоди за фактами реєстрації фіктивних підприємств, що нібито приймали участь у виконанні робіт на замовлення КМДА.

Для прикладу, в одному із проваджень директору одного із київських підприємств повідомлено про підозру у вчиненні корупційного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. Підприємство впродовж 5 років не сплачувало за оренду землі та земельний податок, навмисно не укладаючи договір оренди земельних ділянок із КМДА. Завдані збитки державному бюджету становлять 34 мільйони гривень та місцевому бюджету 22,4 мільйони гривень. Досліджується ступінь вини посадовців Департаменту земельних ресурсів при КМР (КМДА) та інших службових осіб Київської міської ради та КМДА. Для забезпечення відшкодування завданих збитків на приміщення товариства накладено арешт. Крім вже задокументованих збитків, під час слідства додатково виявлено ймовірні порушення в сфері сплати орендної плати за землю на суму близько 100 мільйонів гривень.

В іншому провадженні досліджується протиправна діяльність службовців КП "Київпастранс" при здійсненні минулого року реконструкції трамвайної лінії у Деснянському районі м. Києва, вартістю понад 82 млн гривень.

Через підрядні фіктивні підприємства документально оформлено виконання робіт у повному обсязі, які фактично були виконані лише частково власними силами за готівку. Задокументовано фіктивність декількох підрядних організацій, деякі компанії не знаходяться за адресою реєстрації. За результатами судової будівельно-технічної експертизи встановлено завищення вартості виконання робіт.

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