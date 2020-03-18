США и Китай сильно поссорились, обвиняя друг друга в появлении коронавируса

Президент США Дональд Трамп дал дополнительный толчок ссоре между США и Китаем через новый коронавирус. Он снова использовал для обозначения нового коронавируса название, который Пекин считает некорректным, а также опроверг обвинения со стороны КНР о причастности военных США к появлению вируса в Ухане. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время выступления Дональд Трамп вновь применил название "китайский вирус", несмотря на то, что раньше это вызывало недовольство Пекина. Государственное китайское агентство "Синьхуа" обнародовало резкое официальное заявление, в котором слова Трампа были раскритикованы.

"Использование расистских и ксенофобских названий с целью возложения ответственности за вспышку болезни на другие страны показывает только политическую безответственность и некомпетентность, что усиливает страх перед вирусом", — говорилось в заявлении агентства "Синьхуа".

Впрочем, Трамп придерживается другого мнения.

"Он (вирус, — Delo.ua) действительно пришел из Китая, поэтому я думаю, что это определение очень точно. Китай распространял информацию, которая была ложью. Мне не нравятся заявления Китая, наши военные причастны к появлению вируса в Китае. Наши военные никому ничего не завозили", — уверяет Трамп.

Отметим, что на прошлой неделе представитель МИД Китая Чжан Лицзюнь предположил, что коронавирус CОVID-19 в Ухань завезли американские военные.

"Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько людей заражены? В какие больницы их привезли? Возможно, это американские военные завезли эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Огласите информацию! США должны нам объяснить", — написал он на своей странице в Twitter.

После этих слов Государственный департамент США вызвал посла Китая в Вашингтоне для объяснений.