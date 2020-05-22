США выходят из договора по открытому небу — СМИ

Соединенные Штаты Америки выйдут из Договора по открытому небу с возможностью его возобновления.

Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, передает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

По словам Трампа, такое решение было принято из-за того, что Россия не придерживалась договора. Американский лидер также заявил, что сейчас существует очень хороший шанс достичь новых соглашений или вернуться к старым.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что Москва нарушила договор, отозвав разрешение на пролет американско-канадской миссии в сентябре 2019 года. В РФ отвергли эти обвинения и указали на нарушения со стороны США.

Кроме этого, в американской администрации утверждают, что Россия вмешивалась в американские мониторинговые полеты, используя свои миссии для сбора разведданных в США.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.

Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.

Ранее сообщалось, что Администрация США рассматривает возможность выхода из Договора об открытом небе. Об этом в письме помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел.