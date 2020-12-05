Горнолыжным курортам, церквям и отелям хотят разрешить работу во время локдауна

Во время карантина, который Кабинет министров хочет ввести с начала января 2021 года, возможно, будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает "Украинская правда".

По словам Ляшко, горнолыжным курортам могут позволить работать, чтобы люди уехали из мегаполисов.

Кроме этого, отелям позволят обеспечивать людей завтраками, а церкви будут работать с ограничением — один человек на 5 квадратных метров.

Напомним также, что Кабинет министров Украины всерьез рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники. Хотя при этом премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что карантин выходного дня дал свой эффект, и ситуация с госпитализацией больных COVID-19 в Украине на сегодняшний день стабилизировалась.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 5 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

При этом, выздоровело за сутки 14 724 человека и зарегистрировано 226 летальных случаев.

Напомним, 25 марта, туристический комплекс "Буковель" остановил работу подъемников и досрочно закончил зимний сезон 2019-2020.