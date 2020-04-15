Суд отправил в СИЗО завербованого россиянами генерала СБУ Шайтанова

В среду, 15 апреля, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, 14 апреля контрразведка Службы безопасности Украины задержала высокопоставленного агента ФСБ — генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова за совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины. В тот же день следователи СБУ объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.

"К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства и который должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности Украины за всю историю независимости", — заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

Валерий Шайтанов во время задержания 14 апреля. Фото: СБУ

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.