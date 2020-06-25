Антикорсуд отпустил Омеляна под личное обязательство

Высший антикоррупционный суд отпустил под личное обязательство бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом в четверг, 25 июня, сообщает пресс-служба суда.

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ВАКС также возложил на экс-главу Мининфраструктуры ряд процессуальных обязанностей.

В частности, Омеляна обязали являться по первому требованию к следователю, прокурору, суду, сообщать об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорт.

При этом срок действия обязанностей — до 19 августа 2020 года.

Как известно, экс-министр подозревается в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

По данным следствия, в декабре 2017 года Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20%.

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Однако, один из уменьшенных сборов — административный — является доходной частью госбюджета. Поэтому он мог быть уменьшен только решением Верховной Рады.

Напомним, что 12 июня к Владимиру Омеляну утром в пятницу пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. "Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году", — пояснил он.

При этом формально никаких обвинений в отношении экс-министра не предъявлялось, и ничего изъято не было.