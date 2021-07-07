  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Суд полностью отменил штрафы НБУ к двум банкам

В июне 2019 года Нацбанк оштрафовал Индустриалбанк, а в августе того же года наложил штрафные санкции на банк "Альянс"

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Верховный Суд Украины оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и Шестого апелляционного административного суда об отмене штрафа на АО "Банк Альянс" в размере 2,6 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), Верховный Суд также оставил без изменений судебные решения ОАСК и Шестого апелляционного админсуда, которыми было отменено решение НБУ о наложении штрафа на АКБ "Индустриалбанк" в размере 6 млн 852 тысяч 526,49 грн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации регулятора, в июне 2019 года Нацбанк оштрафовал Индустриалбанк, а в августе того же года наложил штрафные санкции на банк "Альянс".

Напомним, в конце января 2020 года Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о наложении штрафа на Индустриалбанк в размере 6,85 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Читайте также:
НБУ разделил все украинские банки на три группы

Основанием для наложения штрафа против Индустриалбанка было осуществление финучреждением рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.

В НБУ обнаружили факты проведения за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года тремя финансовыми компаниями-клиентами Индустриалбанка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 906 млн грн в адрес трех других банков по договорам на услуги инкассации.

Эти деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в подразделения финансовых учреждений, в частности, для выдачи кредитов.

Позднее НБУ оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 млн грн по факту рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Тогда НБУ обнаружил факт проведения банком в качестве брокера циклических операций по продаже одних и тех же облигаций внутреннего займа на сумму более 2,5 млн грн в период с 3 августа 2018 года по 26 июня 2018 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Власти Киева отсрочили введение штрафов за неоплату парковки до 16 июля
Власти Киева отсрочили введение штрафов за неоплату парковки до 16 июля
НБУ исключил из реестров шесть компаний и аннулировал лицензии у 13 финучреждений
НБУ исключил из реестров шесть компаний и аннулировал лицензии у 13 финучреждений
Банки теперь автоматически будут арестовывать деньги со счетов должников
Банки теперь автоматически будут арестовывать деньги со счетов должников
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Банки теперь автоматически будут арестовывать деньги со счетов должников

  3. Как беттинг попал в авангард технологического бизнеса: от ставок по почте до криптовалют

  4. В Хмельницкой области откроют завод по переработке кукурузы

  5. Власти Киева отсрочили введение штрафов за неоплату парковки до 16 июля

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...