Суд полностью отменил штрафы НБУ к двум банкам

Верховный Суд Украины оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и Шестого апелляционного административного суда об отмене штрафа на АО "Банк Альянс" в размере 2,6 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), Верховный Суд также оставил без изменений судебные решения ОАСК и Шестого апелляционного админсуда, которыми было отменено решение НБУ о наложении штрафа на АКБ "Индустриалбанк" в размере 6 млн 852 тысяч 526,49 грн.

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По информации регулятора, в июне 2019 года Нацбанк оштрафовал Индустриалбанк, а в августе того же года наложил штрафные санкции на банк "Альянс".

Напомним, в конце января 2020 года Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о наложении штрафа на Индустриалбанк в размере 6,85 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.

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Основанием для наложения штрафа против Индустриалбанка было осуществление финучреждением рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.

В НБУ обнаружили факты проведения за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года тремя финансовыми компаниями-клиентами Индустриалбанка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 906 млн грн в адрес трех других банков по договорам на услуги инкассации.

Эти деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в подразделения финансовых учреждений, в частности, для выдачи кредитов.

Позднее НБУ оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 млн грн по факту рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Тогда НБУ обнаружил факт проведения банком в качестве брокера циклических операций по продаже одних и тех же облигаций внутреннего займа на сумму более 2,5 млн грн в период с 3 августа 2018 года по 26 июня 2018 года.